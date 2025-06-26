في موسمه.. 5 فوائد مذهلة للتين الشوكي و3 فئات عليها الحذر من الإفراط

كتبت – أسماء العمدة:

قال الدكتور أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إن التين الشوكي فاكهة صيفية لذيذة ومنعشة، ليست فقط محبوبة لمذاقها الفريد، بل تُعد أيضًا كنزًا من الفوائد الصحية. ومع ذلك، هناك بعض الفئات التي يجب عليها توخي الحذر عند تناوله.

غني بالألياف ومحسّن للهضم

أوضح صلاح أن التين الشوكي يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والتي تؤدي دورًا حيويًا في تحسين صحة الجهاز الهضمي. تساعد الألياف في تنظيم حركة الأمعاء، مما يقي من الإمساك، وتُساهم في الحفاظ على صحة القولون، كما تساعد في تنظيفه وتقليل فرص الإصابة ببعض أمراض الجهاز الهضمي مثل قرحة المعدة.

يدعم تنظيم سكر الدم

وأكد في تصريحاته لـ”مصراوي” أن التين الشوكي قد يكون له تأثير إيجابي على مستويات السكر في الدم، إذ يمكن أن يُساهم في خفضها وتحسين حساسية الإنسولين، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، أو يساعد في السيطرة عليه لدى المرضى بالفعل.

يعزز المناعة ويحارب الالتهابات

وتابع: بفضل محتواه العالي من فيتامين “ج” ومضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والبوليفينول والبيتالين، يُعد التين الشوكي معززًا قويًا لجهاز المناعة. تعمل هذه المركبات على مكافحة الجذور الحرة الضارة، وتقلل من الالتهابات، مما يحمي الجسم من العديد من الأمراض.

يحسّن صحة القلب والأوعية الدموية

وأشار صلاح إلى أن التين الشوكي يحتوي على البوتاسيوم والألياف، وهما عنصران مهمان لصحة القلب؛ حيث يساعد البوتاسيوم في تنظيم ضغط الدم، بينما تُساهم الألياف في خفض مستويات الكوليسترول الضار. كما أن مضادات الأكسدة فيه قد تقلل من فرص الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب التاجية.

يُساهم في إنقاص الوزن

بسبب محتواه العالي من الألياف وانخفاض سعراته الحرارية (حوالي 41 سعرة حرارية لكل 100 جرام)، يمكن أن يكون التين الشوكي مفيدًا لمن يسعون لإنقاص الوزن. الألياف تُزيد من الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من تناول الطعام ويساعد في التحكم في الشهية.

فئات يجب أن تحذر عند تناول التين الشوكي:

1- مرضى السكري

رغم فوائده في تنظيم سكر الدم، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى انخفاض حاد في مستوى السكر، خاصة عند تناوله مع أدوية السكري. لذا، يُنصح مرضى السكري باستشارة الطبيب ومراقبة مستويات السكر بدقة.

2- مرضى الكلى

يحتوي التين الشوكي على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو ما قد يُشكّل خطرًا على مرضى الكلى الذين لا تستطيع كليتاهم التخلص من الفائض بكفاءة، مما قد يؤدي إلى تراكمه في الجسم وتأثيره سلبًا على وظائف القلب والكلى.

3- المقبلون على عمليات جراحية

اختتم صلاح: “يُنصح بالتوقف عن تناول التين الشوكي قبل أسبوعين على الأقل من موعد أي عملية جراحية، لأنه قد يؤثر على مستويات السكر في الدم وتخثر الدم، مما يزيد من صعوبة السيطرة عليها أثناء وبعد الجراحة.

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