منتشرة حاليا.. تحذيرات لكبار السن من متحورات فيروسية في الصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تزداد فرص انتشار الفيروسات التنفسية المتحورة، التي قد تبدو في ظاهرها نزلة برد بسيطة، لكنها قد تشكل خطرا كبيرا على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وهو ما يستدعي الحذر والتعامل الجاد مع أي أعراض تنفسية، حتى وإن بدت خفيفة.

وحذر الدكتور محمد صدقي، أستاذ أمراض الصدر والحساسية بجامعة الأزهر، من المتحورات الفيروسية المنتشرة حاليا، مثل متحور "نيمبوس"، الذي وصفه بأنه يمتلك قدرة على خداع الجهاز المناعي كما لو أن الفيروس يرتدي "قبعة ونظارة شمسية" لتغيير ملامحه.

وأضاف "صدقي"، خلال لقائه مع الإعلاميين شريف نور الدين وآية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" على قناة "صدى البلد"، أن الفيروسات بطبيعتها تمر بتغيرات مستمرة، موضحا أن الجهاز المناعي الجيد يمكنه التعرف على المتحور سريعا، ما يخفف الأعراض إلى حد كبير، فتظهر في صورة نزلة برد بسيطة، أما أصحاب المناعة الضعيفة، فهم الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات قد تصل إلى التهابات رئوية شديدة.

وأشار إلى أهمية التعامل المبكر مع أي أعراض برد، دون انتظار نتائج فحوصات تؤكد نوع الفيروس، لافتا إلى أن الراحة المنزلية لمدة يومين أو ثلاثة، وتناول أدوية خافضة للحرارة، يمكن أن يكون كافيا في كثير من الحالات، لكن تجاهل الأعراض والنزول إلى العمل قد يفاقم الوضع الصحي، خاصة لدى الفئات الأكثر هشاشة.

وأكد أستاذ الصدر أن الخطر لا يكمن في نوع الفيروس، بل في شدة الأعراض وتأثيرها على المريض، موضحا أن السعال المؤلم أو المتكرر مثلا يستدعي الانتباه ومراجعة الطبيب.

ودعا إلى الحذر الشديد خلال فصل الصيف، خصوصا من قبل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لما لديهم من قابلية أكبر لتطور العدوى إلى حالات خطيرة.

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