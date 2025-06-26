علامات بسيطة قد تكون مؤشرا للإصابة بالتليف الرئوي.. لا تتجاهلها

رغم أن التليف الرئوي من الأمراض الصدرية الخطيرة التي تتطور ببطء، إلا أن أعراضه قد تبدأ بإشارات بسيطة لا يُلقى لها بالًا.

وفي كثير من الحالات، يمكن أن يكون السعال المزمن أو ضيق التنفس المتكرر إنذارا مبكرا يستدعي التدخل الفوري قبل تطور الحالة إلى مضاعفات لا تُحمد عقباها.

وأوضح الدكتور محمد صدقي، أستاذ أمراض الصدر والحساسية بكلية طب الأزهر، أن هناك فرقا جوهريا بين الالتهاب الرئوي والتليف الرئوي، مشيرا إلى أن الالتهاب الرئوي قد يكون نتيجة عدوى ميكروبية مثل الفيروسات والبكتيريا والفطريات، أو نتيجة اضطراب مناعي.

وأضاف "صدقي" خلال لقائه ببرنامج "أنا وهو وهي" على قناة "صدى البلد" أن الالتهاب الرئوي غير المعالج بشكل صحيح، خاصة إذا كان شديدا أو مزمنا، قد يؤدي لاحقا إلى تليف في الرئة.

وأشار إلى أن بعض الفيروسات – مثل فيروس كورونا – قد تسبب تلفا غير مباشر لأنسجة الرئة نتيجة التهابات حادة، إذ تفرز هذه الالتهابات مواد كيميائية سامة وأنزيمات تؤدي إلى تدهور الخلايا الرئوية وتراجع كفاءتها.

كما نبه إلى أن الالتهابات المزمنة، إذا تركت دون علاج، قد تتطور إلى أمراض خطيرة تصل في بعض الحالات إلى الإصابة بالسرطان.

وشدد أستاذ الصدر بطب الأزهر على أن التدخين يعد من أبرز العوامل التي تمهد للإصابة بالتليف الرئوي، إلى جانب التعرض المزمن للمواد الصناعية مثل غبار المحاجر وصناعات الزجاج والسيراميك والفحم، مشيرا إلى أن خطر الإصابة لا ينطبق على جميع من يتعرضون لهذه المواد، بل يتوقف على مدى وجود استعداد جيني لدى كل فرد.

واختتم "صدقي" بالإشارة إلى ضرورة عدم الاستهانة بأعراض تبدو بسيطة مثل الكحة المستمرة أو السعال المزمن، خصوصا إذا تكررت بعد التعرض لمواد ضارة أو بعد سنوات من التدخين، مؤكدا أن هذه الأعراض قد تكون علامة مبكرة لتليف رئوي يحتاج إلى تدخل طبي عاجل.

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