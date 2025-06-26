تحضير القهوة بهذه الطرق قد يزيد خطر الإصابة بالسرطان

كشفت أخصائية التغذية الأمريكية روندا باتريك عن مخاطر صحية محتملة مرتبطة ببعض طرق تحضير القهوة.

تأتي طريقة استخدام المكبس الفرنسي على رأس القائمة، حيث أوضحت رواندا أن هذه الطريقة غير المفلترة، والتي تتميز ببساطتها واحتفاظها بزيوت القهوة الطبيعية، قد تسهم في زيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان وأمراض القلب.

وترجع هذه المخاطر إلى تسرب مركبات زيتية طبيعية في القهوة تعرف باسم "ديتيربينات"، وهي مواد لا تتم إزالتها في طرق التحضير غير المفلترة.

كما أن التعرض الطويل الأمد لمستويات مرتفعة من هذه المركبات قد يرتبط بسرطان البنكرياس والحلق، فضلا عن زيادة الكوليسترول الضار (LDL) خلال فترة زمنية قصيرة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتشمل طرق تحضير القهوة التي تسمح بمرور هذه المركبات الضارة:

المكبس الفرنسي.

الإسبريسو.

القهوة المغلية.

الأجهزة الحديثة لتحضير القهوة على الموقد.

كبسولات القهوة.

وفي المقابل، أوضحت باتريك أن الطرق المفلترة، مثل القهوة بالتنقيط الورقي والقهوة الباردة المحضّرة بالترشيح، تساهم في تقليل هذه المخاطر الصحية.

وقالت: "إنها تحبس "ديتيربينات"، ما يزيل آثارها السلبية، مع الحفاظ على البوليفينولات المفيدة".

وتعد البوليفينولات من مضادات الأكسدة القوية الموجودة في القهوة، وقد أظهرت دراسات أنها تساعد في خفض خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 50%، كما تقلّل تلف الحمض النووي — وهو عامل رئيسي في تطور السرطان — بنسبة تصل إلى 23%.

وحذّرت باتريك أيضا من المعدات البلاستيكية التي تُستخدم في تحضير القهوة، حيث يؤدي صبّ الماء الساخن على البلاستيك إلى إطلاق جسيمات بلاستيكية دقيقة ومواد كيميائية أخرى قد تتسلل إلى المشروب.

وأضافت: "إذا كنت تفضّل القهوة المفلترة، فإن طريقة الصب في وعاء زجاجي دون ملامسة البلاستيك تعد خيارا أكثر أمانا".

أما القهوة سريعة التحضير، فقد أشارت دراسات إلى أنها تحتوي على ضعف كمية مادة "أكريلاميد" مقارنة بالقهوة المطحونة. (أكريلاميد: مادة كيميائية تنتج عند تعريض حبوب البن لحرارة عالية، وقد صنّفتها الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) كمادة "مسرطنة محتملة للإنسان").

ورغم ذلك، يؤكد باحثون من جامعة ماكجيل الكندية أن الأمر لا يثير القلق إلا عند استهلاك نحو عشرة فناجين من القهوة سريعة التحضير يوميا.

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