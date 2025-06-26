دراسة: اتباع حمية "مايند" يقلل الإصابة بألزهايمر

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من مركز جامعة هاواي للسرطان وجامعة ساوث كاليفورنيا، عن نتائج واعدة تشير إلى أن الأشخاص الذين يتبعون "حمية مايند"هم أقل عرضة بشكل ملحوظ للإصابة بمرض الزهايمر، أو أنواع الخرف المرتبطة به.

وهذا النظام الغذائي يجمع بين عناصر من حمية البحر الأبيض المتوسط ونظام داش (النهج الغذائي لوقف ارتفاع ضغط الدم).

واستند البحث إلى بيانات 93 ألف شخص في الولايات المتحدة، تراوحت أعمار المشاركين بين 45 و75 عاماً عند بداية الدراسة، وأصيب أكثر من 21 ألفاً منهم بالخرف خلال 10 سنوات من المتابعة، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

وانخفض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 25% لدى من حسنوا التزامهم بنظام "مايند" MIND الغذائي على مدى 10 سنوات، مقارنةً بمن تراجع التزامهم.

وقال الباحث الرئيسي سونغ يي بارك: "تؤكد نتائج دراستنا أن اتباع أنماط غذائية صحية في منتصف العمر وأواخره، وتحسينها بمرور الوقت، قد يمنع الإصابة بمرض الزهايمر والخرف المرتبط به".

وأضاف "الرسالة المستفادة مشجعة. لم يفُت الأوان أبداً لإجراء تغييرات".

المكونات الرئيسية لحمية مايند

الخضراوات الورقية الخضراء: السبانخ، الكرنب (الملفوف)، الخس.

خضراوات أخرى: مجموعة متنوعة من الخضراوات الملونة.

التوت: وخاصة التوت الأزرق والفراولة.

الحبوب الكاملة: الأرز البني، الكينوا، الشوفان.

المكسرات: يُنصح بتناول حفنة من المكسرات يومياً.

الفاصوليا: أضف الفاصوليا والعدس والبقوليات الأخرى إلى نظامك الغذائي.

الدواجن: الدجاج والديك الرومي، ويفضل أن تكون قليلة الدهون.

الأسماك: وخاصة الأسماك الدهنية مثل السلمون.

زيت الزيتون: استخدم زيت الزيتون كمصدر أساسي للدهون.

أطعمة يجب الحد منها

اللحوم الحمراء.

الزبدة والسمن النباتي.

الجبن.

المعجنات والحلويات.

الوجبات المقلية أو السريعة.

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