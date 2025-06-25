بعد وفاة امرأة بريطانية بداء الكلب.. 5 أعراض مبكرة تكشف إصابتك

كتبت- شيماء مرسي

توفيت امرأة بريطانية تبلغ من العمر 59 عاما بعد عودتها من عطلة في المغرب، حيث تعرضت لخدش بسيط من جرو.

وكانت إيفون فورد قد قررت مداعبة الجرو أثناء رحلتها ولكنها تعرضت لخدش بسيط ولم تظهر عليها أي أعراض خطيرة في البداية.

وتعد هذه الحالة هي أول حالة إصابة في المملكة المتحدة بـ داء الكلب، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

الأعراض

وبعد أسابيع عانت إيفون من أعراض عصبية خطيرة كالشلل والصداع وصعوبة الكلام أو البلع أو النوم، وبعد أيام من دخولها المستشفى توفيت.

ما هو داء الكلب؟

هو مرض حيواني أي أنه ينتقل من الحيوانات إلى البشر، وينتج عن عدوى فيروسية.

وغالبا ما يكون المرض قاتلا بعد ظهور الأعراض، ​​وقد تستغرق الأعراض أسابيع أو أشهر حتى تظهر.

وخلال هذه الفترة الحاسمة، قد لا تظهر أي أعراض تستدعي استشارة الطبيب، لكن هذه المرحلة بالغة الأهمية، لأنها تمثل أفضل فرصة لإعطاء العلاج ومنع الفيروس من التفاقم.

كيفية البقاء آمنا؟

-تجنب أي اتصال مباشر مع الحيوانات الضالة أو البرية، إذ ينتشر هذا المرض الخطير غالبا عن طريق العض أو الخدوش، وفي بعض الحالات، يمكن أن ينتشر داء الكلب أيضا عن طريق لعق الحيوانات المصابة إذا كان لديك جروح مفتوحة أو خدوش على جلدك

-قبل السفر إلى أي مكان يجب الحصول على التطعيم المسبق ضد داء الكلب.

-في حالة تعرضك لعضة أو خدش، يجب غسل المنطقة المصابة فورا جيدا بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة على الأقل.

-استشارة الطبيب فورا لمتابعة العلاج.

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