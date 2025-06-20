5 فوائد لتناول "العنب الأحمر" على صحة مرضي السكري

غالبًا ما يتجنب مرضى السكري الفواكه بسبب محتواها من السكر، لكن العنب الأحمر يعتبر استثناءً بفضل خصائصه الفريدة التي يمكن أن تكون مفيدة جدًا لهم عند تناوله باعتدال، وفقًا لـ healthline.

تحسين حساسية الأنسولين

الريسفيراترول، وهو مركب قوي مضاد للأكسدة موجود بكثرة في قشور العنب الأحمر وبذوره، أظهر في العديد من الدراسات قدرته على تحسين حساسية الجسم للأنسولين. هذا يعني أن خلايا الجسم تصبح أكثر استجابة للأنسولين، مما يساعد على استخدام الجلوكوز بفعالية أكبر وخفض مستويات السكر في الدم.

غني بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب

العنب الأحمر مليء بمركبات الفلافونويد والبوليفينول، بالإضافة إلى الريسفيراترول. هذه المركبات تعمل كمضادات أكسدة قوية تحارب الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا والالتهابات. الالتهاب المزمن يلعب دورًا رئيسيًا في مقاومة الأنسولين ومضاعفات السكري، لذا فإن خصائص العنب المضادة للالتهاب مفيدة جدًا.

مؤشر جلايسمي منخفض إلى متوسط (Glycemic Index - GI)

على الرغم من مذاقه الحلو، يمتلك العنب الأحمر مؤشرًا جلايسيميًا يتراوح من منخفض إلى متوسط. هذا يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا مفاجئًا وكبيرًا في مستويات السكر في الدم بعد تناوله مقارنةً ببعض الفواكه الأخرى. الألياف الموجودة فيه تساهم أيضًا في إبطاء امتصاص السكر.

دعم صحة القلب والأوعية الدموية

مرضى السكري معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. العنب الأحمر يساعد في حماية القلب بفضل قدرته على:

خفض الكوليسترول الضار (LDL):

مما يقلل من تراكم الترسبات في الشرايين.

تحسين تدفق الدم

من خلال تأثيره على توسيع الأوعية الدموية.

خفض ضغط الدم

بعض المركبات في العنب قد تساعد في تنظيم ضغط الدم. كل هذه العوامل تساهم في تقليل مخاطر مضاعفات القلب والأوعية الدموية لمرضى السكري.

حماية من تلف الأعصاب والعينين

مضادات الأكسدة في العنب الأحمر، خاصة الريسفيراترول، قد تساعد في حماية الأعصاب والعينين من التلف الذي يسببه ارتفاع مستويات السكر في الدم على المدى الطويل. هذا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمضاعفات السكري مثل الاعتلال العصبي السكري واعتلال الشبكية السكري.

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