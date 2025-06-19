إحداها تحمي من السرطان.. أغرب 8 أنواع توابل حول العالم

كتبت- شيماء مرسي

تضفي التوابل نكهة ورائحة مميزة على أي وجبة، ومع ذلك، يوجد بعض التوابل النادرة والغريبة.

إليك أغرب 8 توابل حول العالم، وفق ما كشف موقع "timesofindia".

الثوم الأسود

يضفي هذا الثوم حلاوة خفيفة وطعم لاذع، مما يجعله إضافة شهيرة لدى الطهاة، كما إنه غني بمضادات الأكسدة التي تسهم في تقوية المناعة وتحسين صحة القلب.

غالنجال

يشبه الزنجبيل ويصنع في ماليزيا، وله فوائد صحية عديدة وقد يسهم في الوقاية من السرطان، ويمكن استخدامه لإضفاء نكهات مميزة.

توت العرعر

يعرف بأنه مكون رئيسي في صنع الجبن، ويمكن استخدامه في الصلصات والحشوات، وقد يساعد على إدرار البول وإزالة البكتيريا من مجرى البول.

الحلتيت

توابل ذات رائحة قوية، ويعد بديلا ممتازا للبصل والثوم، كما أنه يسهم في علاج عسر الهضم.

السماق

غني بمضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الجسم من المواد التي تسبب تلف الخلايا وأعضاء الجسم المختلفة وعلاج بعض مشكلات الجهاز التنفسي، كما أنه مستخلص من ثمار السماق المجففة، وعند إضافته إلى أي وجبة يضفي عليها نكهة ليمونية مميزة.

حبوب الجنة

يشبه الفلفل الأسود، وتضفي هذه الحبوب نكهة حارة وعطرية عند استخدامها

ميسو أحمر

يصنع من فول الصويا المخمر ويتميز بطعمه المالح ونكهته القوية، ويستخدم غالبا في المطبخ الياباني ويضاف إليه إلى الخضروات.

أناتو

تضفي هذه التوابل لونا برتقاليا أحمر على أي طبق، وتستخدم غالبا في المطبخ الأمريكي، وتتميز بنكهة ترابية خفيفة.

ويحتوي الأناتو على العديد من الفوائد الصحية، لذا فهو يساعد على دعم صحة القلب وتقليل الالتهابات وصحة العين.

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