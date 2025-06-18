هذا ما يحدث للكوليسترول والكبد عند التوقف عن تناول السكر

كتبت- أسماء العمدة:

عند التوقف عن تناول السكر المضاف، تحدث العديد من التغييرات الإيجابية في الجسم، ومن أبرزها تحسن ملحوظ في مستويات الكوليسترول، وفقًا لما ورد عبر صحيفة healthline.

انخفاض الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية

يُعرف السكر المضاف، وخاصة الفركتوز، بأنه يساهم بشكل كبير في ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية في الدم، عندما يستهلك الجسم كميات كبيرة من السكر تفوق حاجته للطاقة، يقوم الكبد بتحويل السكر الزائد إلى دهون ثلاثية، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

عند التوقف عن تناول السكر، يقل هذا التحميل على الكبد، مما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في إنتاج الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار (LDL).

ارتفاع الكوليسترول الجيد (HDL):

بالإضافة إلى خفض الكوليسترول الضار، يمكن أن يؤدي الامتناع عن السكر إلى زيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL). يُعد الكوليسترول HDL "جيدًا" لأنه يساعد على إزالة الكوليسترول الزائد من الشرايين وإعادته إلى الكبد للتخلص منه، مما يقلل من خطر تراكم اللويحات في الشرايين.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام

ارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات الأنسولين، والذي بدوره ينشط الجهاز العصبي الودي، مما يرفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب. كل هذه العوامل تزيد من الجهد على القلب والشرايين، وتساهم في إتلاف الدورة الدموية.

عند التوقف عن تناول السكر، تتحسن هذه العوامل، مما يؤدي إلى خفض ضغط الدم، وتحسين وظائف الأوعية الدموية، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية.

فقدان الوزن

السكر المضاف هو مصدر رئيسي للسعرات الحرارية الفارغة التي تساهم في زيادة الوزن وتراكم الدهون، خاصة حول البطن. فقدان الوزن، حتى بكميات بسيطة، له تأثير إيجابي كبير على مستويات الكوليسترول ودهون الدم بشكل عام.

التوقف عن تناول السكر المضاف يمكن أن يؤدي إلى:

انخفاض ملحوظ في الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية.

زيادة في الكوليسترول الجيد (HDL).

تحسن عام في صحة القلب والأوعية الدموية.

المساهمة في فقدان الوزن.

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