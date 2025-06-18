السكتة الدماغية الصغيرة.. 5 علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

كتبت- أسماء مرسي:

السكتة الدماغية الصغيرة، أو النوبة الإقفارية العابرة (TIA)، انقطاع قصير ومؤقت في تدفق الدم إلى الدماغ.

رغم أن أعراضها تشبه أعراض السكتة الدماغية الكاملة، إلا أنها تستمر لمدة 24 ساعة أو أقل ولا تسبب ضررا دائما للدماغ، ومع ذلك، لا يجب الاستهانة بها، فهي بمثابة جرس إنذار لسكتة دماغية وشيكة، وفقا لموقع "health".

ما هي السكتة الدماغية الصغيرة؟

تحدث النوبات الإقفارية العابرة نتيجة لانسداد مؤقت في أحد الأوعية الدموية التي تُغذي الدماغ، غالبا بسبب جلطة دموية أو انقباض في الوعاء الدموي.

الفرق بين السكتة الدماغية الصغيرة والسكتة الدماغية العادية

يكمن الاختلاف الرئيسي بين السكتة الدماغية الصغيرة والسكتة الدماغية الكاملة في المدة والتأثير، فبينما تسبب السكتة الدماغية الكاملة نقص تروية دماغية طويل الأمد أو نزيفا، ما يؤدي إلى تلف دماغي دائم أو إعاقة، تستمر أعراض النوبة الإقفارية العابرة لفترة قصيرة وتختفي دون ترك ضرر دائم.

ومع ذلك، النوبة الإقفارية العابرة مؤشرا قويا على خطر الإصابة بسكتة دماغية مستقبلية، ما يستدعي تقييما طبيا فوريا.

علامات تحذيرية للسكتة الدماغية الصغيرة

من الضروري جدا معرفة علامات السكتة الدماغية الصغيرة لطلب المساعدة الطبية بسرعةـ

وتشمل الأعراض:

ضعف أو خدر مفاجئ في جانب واحد من الجسم، خاصة في الوجه أو الذراع أو الساق.

كلام غير واضح أو صعوبة في الفهم.

فقدان مؤقت للرؤية.

دوخة أو فقدان التوزان.

ارتباك مفاجئ.

لماذا لا يجب الاستهانة بالسكتة الدماغية الصغيرة؟

تجاهل السكتة الدماغية الصغيرة أمر خطير للغاية، لأنها تكون مقدمة لسكتة دماغية كبيرة لاحقة.

رغم أن الأعراض قد تتلاشى في غضون 24 ساعة دون ضرر دائم، إلا أنها تشير إلى أن إمداد الدماغ بالدم تعرض لانسداد مؤقت، هذا بدوره يسبب الإصابة بسكتة دماغية إقفارية كاملة في المستقبل إذا تُرك دون علاج.

بالإضافة إلى ذلك، تكشف الفحوصات الطبية بعد النوبة الإقفارية العابرة عن حالات كامنة مثل ارتفاع ضغط الدم، مرض السكري، أو الرجفان الأذيني، وكلها عوامل خطر رئيسية للسكتة الدماغية.

خطوات فورية يجب اتخاذها

بعد الإصابة بسكتة دماغية صغيرة، من الضروري طلب الرعاية الطبية الفورية حتى لو اختفت الأعراض.

ينصح الأطباء بإجراء فحوصات مثل تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي، أو التصوير المقطعي المحوسب، أو الموجات فوق الصوتية للشريان السباتي، للكشف عن أي مشكلات خفية.

العلاج الفوري، مثل تناول الأدوية مثل مميعات الدم وأدوية خفض الكوليسترول والتحكم في ضغط الدم، يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، كما أن اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة الرياضة بانتظام، والتحكم في الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب، يؤدي دورا مهما في الوقاية.

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