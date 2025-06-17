يسبب مشكلات خطيرة.. أعراض ارتفاع الكورتيزول في الجسم

كتبت: رودينا ضوه

ارتفاع مستوى الكورتيزول في الجسم من المشكلات الصحية التي قد تمر دون ملاحظة في بدايتها، رغم تأثيراته الواسعة على مختلف أجهزة الجسم، فالكورتيزول، هو هرمون يفرزه الجسم بشكل طبيعي استجابة للضغوط والاحتياجات المختلفة، قد يصبح ضارًا إذا زادت كميته عن الحد الطبيعي.

أعراض ارتفاع الكورتيزول

ويمكن أن يسبب ارتفاع الكورتيزول مجموعة من الأعراض، وتختلف الأعراض باختلاف سبب ارتفاع مستويات الكورتيزول لديك، وفقًا لموقع healthline.

وتشمل العلامات والأعراض العامة لارتفاع مستوى الكورتيزول ما يلي:

زيادة الوزن خاصة حول الوجه والبطن

حب الشباب

ترقق الجلد

كدمات سهلة

وجه محمر

ضعف العضلات

إرهاق شديد

الانفعال

صعوبة في التركيز

ضغط دم مرتفع

صداع

أسباب ارتفاع مستويات الكورتيزول

وعندما تكون مستويات الكورتيزول منخفضة، فإن منطقة ما تحت هرمون تحرير الكورتيكوتروبين (CRH)، الذي يحفز الفص الأمامي من الغدة النخامية على إفراز هرمون قشر الكظر (ACTH)، يدفع ACTH الغدة الكظرية بعد ذلك إلى إنتاج وإطلاق المزيد من الكورتيزول.

وهناك أسباب مختلفة قد تؤدي إلى إفراز الغدة الكظرية لكمية كبيرة من الكورتيزول، وتشمل:

مجموعة من الإشارات داخل الجسم من الهرمونات والأعصاب، هذه الإشارات تحفز الغدد الكظرية على إفراز هرمونات، بما في ذلك الأدرينالين والكورتيزول.

يساعد الكورتيزول أيضًا على الحد من أي وظائف غير ضرورية في حالات القتال أو الهروب، بمجرد زوال التهديد، تعود هرموناتك إلى مستوياتها الطبيعية، وتعود وظائف الجسم إلى مستوياتها الطبيعية.

التعرض طويل الأمد لهرمون الكورتيزول وهرمونات التوتر الأخرى قد يؤثر سلبًا على جميع عمليات الجسم تقريبًا، وهذا قد يزيد من خطر الإصابة بمشاكل صحية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

مشاكل الغدة النخامية

تقع الغدة النخامية في قاعدة الدماغ، يصاب الناس أحيانًا اشير إلى باعتبارها "الغدة الرئيسية" لأنها تراقب وتساعد في التحكم في العديد من وظائف الجسم عن طريق إطلاق الهرمونات.

يمكن أن تؤدي المشاكل في الغدة النخامية، مثل أورام الغدة النخامية السرطانية ، إلى نقص أو زيادة إنتاج الهرمونات، بما في ذلك ACTH، مما يحفز الغدد الكظرية على إطلاق المزيد من الكورتيزول.

أورام الغدة الكظرية

تقع الغدد الكظرية فوق كل كلية، يمكن أن تكون أورام الغدة الكظرية حميدة (غير سرطانية) أو خبيثة (سرطانية)، وتتفاوت في حجمها، كلا النوعين يفرز مستويات عالية من الهرمونات

بالإضافة إلى ذلك، إذا كان الورم كبيرًا بما يكفي للضغط على الأعضاء المجاورة، فقد تلاحظ ألمًا أو شعورًا بالامتلاء في بطنك.

أورام الغدة الكظرية عادة ما تكون حميدة وتوجد في حوالي1 من كل 10 أشخاص إجراء فحص تصويري للغدة الكظرية، سرطانات الغدة الكظرية نادرة جدًا.

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