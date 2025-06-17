احذر ارتفاع الكوليسترول.. يصيبك بـ3 أمراض تهدد حياتك

كتبت - نرمين ضيف الله

ارتفاع مستويات الكوليسترول، وخصوصًا الكوليسترول الضار (LDL)، يُعد من أخطر عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية.

طبيًا، يُعرف أن ارتفاع LDL يؤدي إلى تكون طبقات دهنية (اللويحات) داخل الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بثلاثة أمراض خطيرة، وفقًا لموقعي “مايو كلينك” و”هيلث لاين”.

1- أمراض القلب التاجية

عندما تتراكم اللويحات الدهنية داخل الشرايين التاجية التي تغذي القلب، فإنها تضيق هذه الشرايين، مما يسبب:

الذبحة الصدرية (Angina)

النوبات القلبية (Heart attack) نتيجة انغلاق مفاجئ للشريان.

2- السكتة الدماغية (Stroke)

قد تتكوّن اللويحات أيضًا في شرايين الدماغ أو تنتقل كجلطات دموية، فتسد الأوعية الدموية الدماغية، مما يؤدي إلى سكتة دماغية خطيرة.

3- مرض الشرايين الطرفية

تراكم الكوليسترول يضيّق الشرايين المغذية للأطراف (مثل الأرجل)، مما يقلل من تدفق الدم، ويؤدي إلى ألم عند المشي أو ضعف التئام الجروح في المناطق الطرفية.

لماذا تُعتبر هذه المخاطر خطيرة؟

1- بدون أعراض مبكرة: غالبًا لا يُظهر ارتفاع الكوليسترول أعراضًا واضحة إلا بعد حدوث ضرر كبير في الشرايين.

2- الترابط الوثيق مع ارتفاع ضغط الدم: الكوليسترول الضار يزيد من الضغط على الأوعية الدموية، مما يرفع فرص التجلط والسكتات.

طرق الوقاية

افحص مستويات الكوليسترول بانتظام؛ فالكشف المبكر ينقذ حياتك.

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