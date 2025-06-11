بعد ظهوره في بريطانيا.. احذر أعراض متحور كورونا الجديد

كتب – سيد متولي

حذّر خبراء من سلالة جديدة من فيروس كوفيد-19 تُسبب أعراضًا مميزة بعد زيادة الحالات، ونُصح الناس في أيرلندا بالبقاء في منازلهم لمدة يومين في حال ظهور أعراض الإصابة.

أعراض السلالة الجديدة

ولاحظ خبراء في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا السلالة الجديدة - NB.1.8.1. لا تقتصر أعراض هذه السلالة على أعراض الإنفلونزا، بل تُسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الغثيان والقيء والإسهال وحرقة المعدة، ويُعاني المرضى من الانتفاخ والإمساك وآلام البطن، بحسب صحيفة إكسبريس.

وتشير وثائق منظمة الصحة العالمية (WHO) إلى أن NB.1.8.1 "يشهد نموًا ملحوظًا في جميع مناطق المنظمة"، وتضيف أن انتشار المتحور "بدأ مؤخرًا"، لذا فإن بيانات التسلسل الجيني منخفضة، هذا يعني أن نسب المتحور تُظهر ارتفاعات حادة، ولم يُكتشف المتحور في بعض المناطق.

متحور NB.1.8.1 يبدو أكثر قابلية للانتقال من السلالات الأخرى، على الرغم من عدم وجود دليل يشير إلى أنه يسبب أعراضًا أكثر حدة، وفقًا لصحيفة " ذا ميرور" .

وقالت منظمة الصحة العالمية: "لا توجد حاليا دراسات لتقييم تأثير هذا المتحور على النتائج السريرية.

"على الرغم من التنسيق المنتظم وتبادل البيانات بين جميع المكاتب الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية والبلدان والشركاء، فقد انخفض الإبلاغ عن حالات الدخول الجديدة إلى المستشفيات وبيانات القبول في وحدة العناية المركزة مع منظمة الصحة العالمية بشكل كبير، وبالتالي يجب توخي الحذر عند تفسير الاتجاهات في المراقبة الروتينية للحالات الشديدة، ولم يتم إجراء أي دراسات حتى الآن بشأن التأثير المحتمل للمتحور على نشاط الأدوية المضادة للفيروسات مثل ريمديسيفير ومولنوبيرافير."

وأضاف المتخصصون أن بيانات المراقبة السريرية الروتينية لا تشير إلى أي علامات على زيادة الشدة المرتبطة بـ NB.1.8.1، مقارنة بالمتغيرات المنتشرة سابقًا.

وأشار الخبراء إلى أنه "لا يوجد حاليًا أي دليل على زيادة المؤشرات مثل حالات دخول وحدة العناية المركزة والوفيات المرتبطة بـكوفيد -19 لكل حالة دخول إلى المستشفى، أو معدل الوفيات لجميع الأسباب".

وتقول منظمة الصحة العالمية إن السلالة الجديدة ظهرت لأول مرة في يناير، وبحلول أواخر أبريل، كانت مسؤولة عن نحو 10.7% من الإصابات العالمية، ارتفاعا من 2.5% فقط في الشهر السابق، وقد شهدت أيرلندا ارتفاعًا سريعًا في الأسابيع الأخيرة.

وبحسب بيانات من مركز مراقبة حماية الصحة (HPSC)، ارتفعت نسبة عينات كوفيد -19 المتسلسلة المرتبطة بـ NB.1.8.1 من 3.7% إلى 27.3% في الأسابيع الخمسة الماضية، حسبما ذكرت صحيفة دبلن لايف .