فاكهة سحرية تنظف القولون من السموم.. احرص على تناولها

كتبت- أسماء مرسي:

إن الاهتمام بصحة الجهاز الهضمي، وخاصة القولون، أمرا ضروريا للحفاظ على الصحة العامة وتعزيزها.

وهناك نوع فاكهة يمكن أن تساعد على تنظيف القولون من السموم المتراكمة بداخله، ودعم صحة الجهاز الهضمي، خاصة عند تناوله في الصباح، وهي "التفاح".

التفاح وترطيب الأمعاء

يتميز التفاح بمحتواه العالي من الألياف الغذائية المهمة، والتي تعمل كمرطب طبيعي لبطانة الأمعاء، ما يسهل انزلاق الفضلات وحركتها بسلاسة أكبر، وبالتالي، يسهم استهلاكه في الوقاية من الإمساك والشعور بالراحة.

تعزيز حركة الأمعاء ومنع الجفاف

تساعد الألياف الموجودة به على تحسين معدل حركة الأمعاء، وهذا بدوره يضمن إخراج الفضلات بكفاءة ويمنع بقائها لفترة طويلة في القولون.

البكتين ودوره في تطهير القولون

يحتوي التفاح أيضا على نوع من الألياف يسمى البكتين، الذي يتميز بقدرته على التخلص من السموم والمواد الضارة في القولون والمساعدة في إخراجها من الجسم، وفقا لموقعي "healthshots" و"health".

فوائد أخرى لتناول ثمرة من التفاح صباحا:

دعم صحة القلب والأوعية الدموية.

إنقاص الوزن.

ضبط مستويات السكر بالدم.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

حماية الخلايا العصبية في الدماغ من التلف التأكسدي.

الوقاية من ألزهايمر.

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