4 مشروبات طبيعية لدعم صحة الكبد والكلى.. منها عصير التوت

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تناول بعض المشروبات بشكل يومي يمكن أن يكون خطوة رائعة لدعم عملية تنظيف الكبد والكلى وتعزيز صحتهما.

إليك 4 مشروبات طبيعية يمكن أن تدعم صحة الكبد والكلى وتساعدهما في التخلص من السموم، وفقًا لـ Healthline.

شاي الهندباء

يعرف شاي الهندباء بقدرته على تحفيز إنتاج الصفراء، مما يساعد الكبد على تكسير الدهون والتخلص من السموم بكفاءة أكبر. كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الكبد من التلف.

يعد مدرًا طبيعيًا للبول، مما يساعد الكلى على طرد الفضلات والسوائل الزائدة من الجسم. كما يحتوي على مركبات قد تساهم في منع تكون حصوات الكلى.

عصير التوت البري غير المحلى

يشتهر عصير التوت البري غير المحلى المعروف بخصائصه التي تمنع التصاق البكتيريا بجدران المسالك البولية، مما يقلل من خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية (UTIs)، والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة الكلى. تأكد من اختيار النوع غير المحلى لتجنب إضافة سكر زائد.

يحتوي على مضادات الأكسدة التي قد تساعد في حماية الكبد من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

شاي الزنجبيل والليمون

يتميز الزنجبيل بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة يمكن أن تدعم وظائف الكبد وتحميه من التلف. الليمون غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة وقد يساعد في تحفيز إنتاج الإنزيمات التي تدعم إزالة السموم من الكبد.

قد يساعد الزنجبيل في تحسين تدفق الدم إلى الكلى وتقليل الالتهابات. كما أن الليمون يعد مدرًا طبيعيًا للبول وقد يساعد في منع تكون حصوات الكلى.

الماء

الماء هو أساس وظائف الجسم الحيوية، بما في ذلك وظائف الكبد والكلى. يساعد شرب كمية كافية من الماء على تخفيف العبء على الكلى عن طريق تسهيل طرد الفضلات والسموم عبر البول.

كما يساعد الكبد على معالجة السموم بكفاءة أكبر. يُنصح بشرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم للحفاظ على رطوبة الجسم ودعم صحة هذه الأعضاء الحيوية.

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