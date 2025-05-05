لقلب سليم.. 3 مشروبات طبيعية تخفض الدهون وتحسن صحة الأمعاء

كتبت- نرمين ضيف الله

في ظل تصاعد التحذيرات من أمراض القلب وارتفاع معدلات السمنة واضطرابات الجهاز الهضمي، يبحث كثيرون عن حلول طبيعية تساهم في تحسين نمط الحياة والوقاية من المخاطر الصحية.

وبينما تلعب التغذية دورًا محوريًا في دعم صحة القلب، تظهر المشروبات الطبيعية كوسيلة فعالة وسهلة لتعزيز وظائف الجسم وتنظيم الدهون والهضم.

في التقرير التالي نستعرض أبرز المشروبات التي أثبتت فعاليتها في دعم صحة القلب من خلال تقليل تراكم الدهون وتحسين توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، وفقًا لموقع هيلث لاين:

1- مشروب الشاي الأخضر

يُعتبر الشاي الأخضر من أكثر المشروبات شهرة في مجال الحميات الصحية، ويعود ذلك إلى غناه بمضادات الأكسدة.

كما يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) ويقي من انسداد الشرايين.

الفوائد الصحية:

• يقلل من امتصاص الدهون في الأمعاء.

• يساعد في رفع معدلات التمثيل الغذائي.

• يعزز من تدفق الدم ويحمي الأوعية الدموية من التلف.

ويُفضل تناوله دون إضافة سكر، ويمكن إضافة بضع قطرات من الليمون لتعزيز الامتصاص.

2- مشروب الزنجبيل والليمون

يجمع هذا المشروب بين خصائص الزنجبيل المضادة للالتهاب، وقدرة الليمون على تحفيز الهضم وتفكيك الدهون.

ويعمل هذا المزيج على تحسين حركة الأمعاء وتعزيز طرد السموم، مما ينعكس إيجابًا على صحة القلب.

3- مشروب الكركم بالحليب النباتي

الكركم غني بمادة “الكركمين”، وهي مادة فعالة في محاربة الالتهابات المزمنة وتقليل ترسب الدهون في الشرايين.

وعند دمجه مع الحليب النباتي (مثل حليب اللوز أو جوز الهند)، يتحول إلى مشروب داعم لصحة الأمعاء، ويساهم في خفض مستويات الدهون الثلاثية.