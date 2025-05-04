"مش هتروح الجيم".. طريقة حرق 500 سعرة حرارية وأنت نائم

كتب- أحمد الضبع:

قد يكون النوم هو الطريقة الأبسط والأقل مجهودًا لحرق السعرات الحرارية، إذ أظهرت دراسات حديثة أن الجسم يمكنه حرق ما يصل إلى 500 سعرة حرارية أثناء النوم فقط، وهي الكمية نفسها التي يحرقها الإنسان خلال الجري لمدة ساعة تقريبًا.

ووفقًا لتقرير صادر عن شركة Welltech، والذي نقلته صحيفة "ديلي ميل" فإن معدل حرق السعرات الحرارية خلال النوم يختلف حسب الوزن، فمثلًا الشخص الذي يزن 125 رطلاً يحرق نحو 266 إلى 342 سعرة حرارية في الليلة، ومن يزن 150 رطلاً يحرق بين 322 و414 سعرة، أما من يبلغ 185 رطلاً فيمكنه حرق ما يصل إلى 504 سعرة حرارية خلال النوم.

السر في "معدل الأيض الأساسي"

تقول الدكتورة كاسيدي جينكينز، خبيرة علم النفس في Welltech، إن اختلاف معدل حرق السعرات بين الأشخاص يعود إلى "معدل الأيض الأساسي" (BMR)، أي عدد السعرات التي يحرقها الجسم في حالة الراحة للحفاظ على وظائفه الحيوية مثل التنفس والدورة الدموية.

وتعتمد قيمة BMR على عدة عوامل منها الوزن والعمر والجنس والحالة الصحية العامة. كما يمكن حسابه يدويًا أو عبر أدوات إلكترونية متوفرة على الإنترنت.

متى يحرق الجسم أكثر أثناء النوم؟

يمر الجسم خلال النوم بعدة مراحل، لكن أكثر مرحلة يُحرق فيها السعرات هي مرحلة حركة العين السريعة (REM)، وهي الفترة التي يبلغ فيها الدماغ ذروته في النشاط، ما يتطلب طاقة إضافية لمعالجة الذكريات والعواطف.

ومع أن النوم يحرق عددًا لا بأس به من السعرات، تؤكد جينكينز أن النوم لا يغني عن التمارين الرياضية المنتظمة، مشيرة إلى أن النوم الصحي يكمل دوره فقط إذا تزامن مع نمط حياة نشط.

النوم القليل يسبب السمنة

بحسب بيانات Gallup، فإن نحو 84 مليون أمريكي لا يحصلون على الساعات الكافية من النوم (بين 7 و9 ساعات يوميًا)، فيما ينام 20% فقط أقل من خمس ساعات يوميًا، وهو ما يرفع مستويات هرمون الكورتيزول في الجسم ويؤثر سلبًا على هرمونات الشهية، مما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن.

ووفقًا للأطباء، فإن قلة النوم تبطئ عملية التمثيل الغذائي وتزيد الرغبة في تناول الوجبات السريعة، وهو ما يرتبط بارتفاع معدلات السمنة التي تؤثر على نحو 42% من الأميركيين.

كيف تستفيد من ساعات النوم؟

لزيادة معدل حرق السعرات أثناء النوم، تنصح جينكينز باتباع هذه الإرشادات:

ثبّت مواعيد نومك واستيقاظك يوميًا للحفاظ على إيقاع الساعة البيولوجية.

هيّئ بيئة نوم مثالية: اجعل الغرفة مظلمة، هادئة، وباردة (حوالي 65 درجة فهرنهايت).

مارس التمارين الرياضية بانتظام، وخاصة تدريبات المقاومة، لأنها تزيد الكتلة العضلية وتُسهم في رفع معدل الأيض الأساسي.

تجنب التوتر والإجهاد خلال اليوم لدعم جودة النوم وزيادة فعاليته في حرق السعرات.

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