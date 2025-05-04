تحذير مهم.. لماذا يجب التوقف عن النوم تحت المروحة؟

كتب – أحمد الضبع:

مع اشتداد درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يلجأ كثير من الأشخاص إلى تشغيل المراوح الكهربائية أثناء النوم لتلطيف الأجواء، لكن على عكس ما يعتقد البعض، فإن هذه العادة الشائعة قد تترك آثارًا صحية غير مرغوب فيها.

وقال الأخصائي في أمراض الرئة بمستشفى لينوكس هيل في نيويورك الدكتور لين هوروفيتز إن النوم تحت المروحة بشكل مباشر ولساعات طويلة قد يتسبب في عدد من المشكلات الصحية، خاصة إذا كانت المروحة تعمل طوال الليل وتوجه الهواء بشكل مباشر إلى الجسم أو الوجه.

وأضاف أنّ الهواء المستمر والمباشر يؤدي إلى جفاف الجلد وتهيج العينين والجيوب الأنفية، كما قد يتسبب في تيبس العضلات، خصوصًا في الرقبة والكتفين عند الاستيقاظ، مشيرًا إلى أن ذلك يحدث نتيجة تقلص العضلات بسبب التبريد الموضعي المستمر، وفقا لـ"دويتشه فيله".

وتابع أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجهاز التنفسي أو الربو الشعبي قد يكونون أكثر عرضة للتأثر السلبي، إذ يساعد تيار الهواء المستمر في إثارة الأعراض، مثل السعال، وضيق التنفس، والعطس المتكرر.

وأردف أنّ المراوح لا تقوم بتبريد الهواء فعليًا، بل تحركه فقط، ما قد يرفع نسبة الغبار في الغرفة، وهو ما يمثل خطرًا على أصحاب الحساسية.

وأشار إلى أن بعض الدراسات تشير أيضًا إلى أن التعرض المستمر للهواء المباشر أثناء النوم قد يؤدي إلى التهابات في المفاصل أو الشعور بالبرد المفاجئ خلال ساعات الفجر، خاصة مع ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.

وفيما يتعلق بالبدائل، نصح باستخدام المراوح بشكل غير مباشر، بحيث لا توجه الهواء مباشرة إلى الجسم، والاعتماد على التهوية الجيدة في الغرف واستخدام التكييف بدرجات معتدلة إن أمكن، مع الحفاظ على ترطيب الجسم والجلد وشرب كميات كافية من الماء.

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