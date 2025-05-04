تظهر على اللسان.. احذر هذه العلامات تكشف الإصابة بالسرطان

تظهر على اللسان.. احذر هذه العلامات تكشف الإصابة ب

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض الأعراض التي تظهر على اللسان أن تكشف الإصابة بمرض خطير وقاتل، وهو السرطان، خاصة إذا استمرت أكثر من أسبوعين، ولم تختف من تلقاء نفسها لذا من المهم التعرف على العلامات.

النتوءات الصغيرة

قد تظهر بعض النتوءات الصغيرة على اللسان باللون الأحمر، وتتواجد وتختفي من تلقاء نفسها، حيث يمكن أن تشير إلى الإصابة بسرطان الفم، بحسب موقع webmd.

البقع البيضاء

إذا رأيت بقع صلبة ومسطحة وبيضاء لا يمكن كشطها بعيدًا عن اللسان، فقد تكون مرتبطة بالسرطان.

ظهور كتلة على جانب اللسان تنزف بسهولة

أحد أعراض سرطان اللسان هو ظهور كتلة على جانب اللسان تنزف بسهولة.

الشعور بالحرقان في اللسان

ينبغي الاهتمام بهذا العرض وتحديد سببه، فالشعور بالحرقان في اللسان قد يشير إلى الإصابة بالسرطان.

المعاناة من تنميل اللسان

علامة أخرى قد تكشف الإصابة بالسرطان، هي المعاناة من تنميل اللسان.

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