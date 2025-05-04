عدو خفي للقلب.. جمال شعبان يحذر من 4 أشياء خطيرة (فيديو)

كتبت- أسماء مرسي:

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من الارتفاع الملحوظ في الآونة الأخيرة لحالات الوفاة الناتجة عن السكتات القلبية.

وأشار إلى أن معدلات الإصابة بأمراض القلب تشهد تصاعدا بسبب بعض العادات غير الصحية التي نمارسها في حياتنا اليومية.

الانفعالات السلبية.. العدو الأول للقلب

لفت شعبان خلال برنامجه "قلبك مع شعبان" إلى تأثير المشاعر السلبية على صحة القلب.

وأوضح أن الأشخاص الذين يملأ قلوبهم الحقد، والذين يعانون من كثرة الغضب والحزن والعصبية والانفعال، هم أكثر عرضة لمشكلات القلب والأزمات القلبية.

الثبات الانفعالي وإدارة الضغوط.. درع واقٍ للقلب

أشار "عميد معهد القلب السابق" إلى الأهمية القصوى للثبات الانفعالي في الحفاظ على سلامة القلب، كما نوه إلى ضرورة تعلم كيفية إدارة الضغوط الحياتية بشكل صحي لتجنب الآثار السلبية التي يمكن أن تلحق بالقلب نتيجة عدم القدرة على التعامل السليم معها.

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