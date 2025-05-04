دراسة: السمنة والسكري تسرعان شيخوخة القلب

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من بريطانيا وإسبانيا وسنغافورة عن وجود اختلافات كبيرة في وظائف القلب المرتبطة بالعمر.

وأظهرت الدراسة أن الأفراد الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية لديهم قلوب تبدو وظائفها وكأنها أكبر بحوالي 5 سنوات من أعمارهم الزمنية الفعلية.

والأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة لديهم قلوب تعمل بكفاءة أقل بكثير، حيث تظهر وظائف قلبية مماثلة لأشخاص تزيد أعمارهم بما يصل إلى 45 عاما عن عمرهم الجسدي.

وقد يكون عمر الجسم 35 عاما، لكن القلب قد ينبض وكأنه في الـ 80، ويظهر الأذين الأيسر للقلب أكثر التغيرات المرتبطة بالعمر ثباتاً، ما يجعله مؤشراً ممتازاً لقياس شيخوخة القلب، وفقا لموقع "ستادي فايندز".

ويوفر حساب عمر القلب الجديد هذا للأطباء أداة تواصل فعّالة قد تحفز المرضى على أخذ صحة القلب والأوعية الدموية على محمل الجد.

وحلل الباحثون فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب لـ 563 شخصاً من 5 مراكز عالمية. وقارنوا 191 فرداً سليماً بـ 366 مشاركاً يعانون من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال الباحثون: "من خلال إظهار التباين بين عمر القلب والعمر الوظيفي، قد يُسلِّط عمر القلب الوظيفي المُستمَد من التصوير بالرنين المغناطيسي الضوء على المرضى الذين يحتاجون إلى تدخلات لعوامل الخطر، ويُساعد في تبسيط المفاهيم لديهم".

النتائج حسب درجة السمنة

• الذين يعانون من سمنة خفيفة، كانت قلوبهم أكبر بـ 4 سنوات تقريباً من أعمارهم الحقيقية.

• الذين يعانون من سمنة معتدلة، كانت قلوبهم أكبر بـ 5 سنوات تقريباً.

• الذين يعانون من سمنة مفرطة، كانت قلوبهم تعمل في عمر أكبر بـ 45 عاماً من أعمارهم الحقيقية.

• أظهر مرض السكري نمطاً غير عادي، وكان تأثيره الأكبر في منتصف العمر؛ فكانت قلوب مرضى السكري في الأربعينيات من العمر أكبر بـ 56 عاماً من أقرانهم الأصحاء.

• أدى ارتفاع ضغط الدم باستمرار إلى شيخوخة مبكرة للقلوب.

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