تحذير.. هل تسبب البواسير الإصابة بالسرطان؟

كتب – سيد متولي

الشقوق الشرجية أو البواسير، وهما حالتان متشابهتان، مشكلة شائعة قد تُسبب ألمًا شديدًا، أو انزعاجًا، أو حتى نزيفًا في بطانة الشرج، ويمكن أن تُصيب الرجال والنساء على حد سواء، وقد تكون مزمنة، أي أنها قد تستمر مدى الحياة، ومع ذلك، يُمكن السيطرة عليها بالعناية المناسبة، وتناول الأدوية، وتجنب العوامل المُسببة.

هل هناك علاقة بين البواسير والسرطان؟

من ناحية أخرى، يقلق الكثيرون بشأن ما إذا كانت مشكلات الشرج الشائعة، مثل الشقوق الشرجية أو البواسير، قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان، لكن ما الحقيقة؟.

ما هي الشقوق الشرجية والبواسير؟

الشقوق الشرجية هي تمزقات صغيرة في بطانة فتحة الشرج، تحدث عادةً بسبب الإمساك، أو براز صلب، أو إجهاد أثناء التبرز، وتُسبب ألمًا، وأحيانًا نزيفًا، بحسب تايمز أوف إنديا.

ومن ناحية أخرى، البواسير هي أوردة متورمة داخل فتحة الشرج أو حولها، قد تسبب حكة وألمًا ونزيفًا، كما يمكن أن ترتبط البواسير بالإمساك أو الحمل أو الجلوس لفترات طويلة، والخبر السار هو أن كلتا الحالتين عادة ما تكون حميدة (سرطانية) وقابلة للعلاج.

هل تسبب الشقوق الشرجية والبواسير السرطان؟

لا، لا يمكن للشقوق الشرجية أو البواسير أن تسبب السرطان بشكل مباشر.

ماذا تقول الدراسات؟

تشير الدراسات إلى أن البواسير لا تزيد من خطر الإصابة بسرطان الشرج أو سرطان القولون والمستقيم، ورغم أن البواسير وسرطان الشرج يسببان إزعاجًا شديدًا، إذ يسببان نزيفًا أو ألمًا، إلا أن البواسير نفسها ليست علامة تحذيرية للإصابة بالسرطان.

وبالمثل، لا تُسبب الشقوق الشرجية سرطان القولون أو الشرج، فهي شائعة، وعادةً ما تُشفى بالعناية المناسبة والأدوية المناسبة.

هل هناك علاقة؟

ومع أن البواسير بحد ذاتها لا ترتبط بالسرطان، إلا أن بعض الأبحاث الجارية تشير إلى أن الالتهاب المزمن أو التهيج المتكرر في منطقة الشرج قد يزيدان قليلاً من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

على سبيل المثال، وجدت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من آفات شرجية التهابية حميدة (تشمل الشقوق والناسور والخراجات) قد يكونون معرضين لخطر طويل الأمد للإصابة بسرطان الشرج أو المستقيم.

تعتمد النظرية على حقيقة مفادها أن التهيج والالتهاب المستمر (الذي يستمر لسنوات) يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى تغييرات غير طبيعية في الخلايا على مدى سنوات عديدة، ومع ذلك، فإن الأدلة لا تزال ضعيفة، ولم يتم إثبات وجود رابط مباشر حتى الآن.

كيف تعرف إذا كانت أعراضك خطيرة؟

وعلى الرغم من أن الشقوق الشرجية لا تسبب السرطان، إلا أنه يجب عليك استشارة الطبيب إذا لاحظت ما يلي:

نزيف مستمر أو غزير

كتلة لا تختفي

الألم الذي يزداد سوءًا بمرور الوقت

تغيرات في عادات الأمعاء أو شكل البراز

فقدان الوزن المفاجئ أو التعب

إليك ما يجب فعله لتجنب الشقوق الشرجية

تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالألياف لتجنب الإمساك

اشرب الكثير من الماء

تجنب الإجهاد أثناء التبرز

حافظ على النظافة الجيدة.

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