انخفاض سكر الدم مؤشر على سرطان "قاتل صامت".. احذر 3 أعراض

كتب – سيد متولي

حثّ جراح السرطان، أحمد عزت، على الانتباه إلى ثلاث علامات تحذيرية مبكرة لسرطان "القاتل الصامت"، أو سرطان البنكرياس، مشيرا إلى أن الكثيرين يتجاهلوها.

وشارك الجراح الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع، على تيك توك، أملاً في الحصول على تشخيص مبكر، إذ أنه من أكثر أنواع السرطان عدوانية.

ووفقًا لجمعية سرطان البنكرياس في المملكة المتحدة، فإن معدل البقاء على قيد الحياة لهذا النوع من السرطان هو الأقل بين جميع أنواع السرطان الشائعة، حيث يبلغ معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات أقل من 7%، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وقال الخبير: "أقل من 10% من جميع المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان البنكرياس سيعيشون لمدة عشر سنوات بعد التشخيص، فلنفعل شيئًا حيال ذلك".

ومن العلامات الخفية التي أشار إليها الدكتور عزت، انخفاض مستوى السكر في الدم، والذي قد يظهر على شكل نوبات جوع متقطعة، كما كشف أن بعض الأشخاص قد يُصابون بداء السكري من النوع الثاني، أو قد يلاحظ مرضى السكري الحاليون فجأةً ضعفًا في ضبط مستوى السكر في الدم.

وأوضح: "يعود ذلك إلى أن البنكرياس يُنتج الأنسولين، المسؤول عن تنظيم مستوى السكر في الدم، إذا لاحظتَ هذه الأعراض، فعليكَ استشارة طبيب فورًا".

يساعد الأنسولين على تحويل السكر من الطعام إلى طاقة، ويمكن لسرطان البنكرياس أن يمنع الغدة من إنتاج ما يكفي من هذه الهرمونات ما قد يؤدي إلى مستويات غير مستقرة من السكر في الدم.

ومن بين العلامات الأخرى التي سلط الطبيب الضوء عليها آلام البطن أو الظهر غير المبررة، والتي تقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية، إنها قد تزداد سوءًا عند الاستلقاء أو تناول الطعام، وقد تخف عند الانحناء إلى الأمام.

وقال الدكتور عزت: "إذا لاحظت علامات آلام في البطن أو الظهر، فمن المهم أن تقوم بزيارة طبيب للتحقق من ذلك لأن هذا قد يكون علامة على الإصابة بسرطان البنكرياس".

أما العلامة الدقيقة الأخيرة التي يجب الانتباه إليها هي اليرقان، أوضح الطبيب أن الاصفرار يُلاحظ بسهولة في بياض العينين، وهناك العديد من الأسباب المحتملة لليرقان - والذي يحدث غالبًا بسبب تراكم مادة صفراء تسمى البيليروبين في الجسم - بما في ذلك أمراض الكبد أو السرطان.

وتُعد أعراض عسر الهضم، مثل الشعور بالانتفاخ، أيضًا بمثابة علامة تحذيرية وفقًا لمؤسسة سرطان البنكرياس في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى فقدان الوزن غير المبرر، وفقدان الشهية، والشعور بالمرض أو الإصابة به، وتكوين جلطات دموية في الوريد، والتعب.

اقرأ أيضًا:

7 أضرار يسببها تناول الفول والطعمية قبل النوم

“تجنّبه في العيد”.. نوع “تسالي” الإفراط في تناوله يصيبك بالإسهال

هذا ما يحدث للكبد والكلى عند تناول كوب من عصير البرقوق

لحج آمن.. 7 نصائح ذهبية للحماية من الشمس والجفاف

تنشر الجراثيم والفيروسات.. احذر 4 أخطاء شائعة في غسل اليدين