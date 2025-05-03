تخفض الكوليسترول.. توابل لذيذة قد تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان

كتب – سيد متولي

تشير دراسات حديثة إلى أن أحد التوابل الشهيرة قد يكون المكون السري لخفض الكوليسترول وربما الوقاية من السرطان، كما أنها غنية بمركب مرتبط بفوائد صحية عديدة.

وبحسب صحيفة إكسبريس، تشير الأبحاث إلى أن الفلفل الحار يمكن أن يكون مفيدًا في الحفاظ على صحة القلب، من بين فوائد أخرى، وذلك بفضل الكابسيسين، وهو المركب الذي يعطي الفلفل الحار نكهته النارية.

ولا يقتصر دور الكابسيسين على منح الفلفل الحار الطعم الحار فحسب، بل يتميز أيضًا بخصائصه الخافضة للكوليسترول، وقد يُسهم في تقليل خطر الإصابة بالسرطان والتهاب المفاصل، وسلّطت دراسة نُشرت في مجلة "فرونتيرز إن نيوتريشن" عام 2022 الضوء على تأثير الكابسيسين على مستويات الكوليسترول.

وفي هذه الدراسة، استعرض الباحثون تسع تجارب خاضعة للرقابة شملت 461 مريضًا يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي - وهي مجموعة من الحالات التي تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ومشاكل القلب والأوعية الدموية.

وكشفت النتائج أن تناول الكابسيسين أدى "بشكل ملحوظ" إلى خفض الكوليسترول الكلي وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (المعروف أيضًا باسم الكوليسترول "الضار").

وخلص مؤلفو الدراسة إلى أن "مكملات الكابسيسين (CAP) تُعدّ نهجًا واعدًا لخفض مستويات الكوليسترول الكلي وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة لدى مرضى متلازمة التمثيل الغذائي، ومع ذلك، فإن استخدام الكابسيسين على المدى القصير (أقل من 12 أسبوعًا) لدى النساء قد يُخفّض أيضًا مستويات الدهون الثلاثية [نوع من الدهون الموجودة في الدم]".

مكافحة أمراض القلب

وأشارت دراسات أخرى إلى أن الفلفل الحار والكابسيسين قد يكونان حليفين محتملين في مكافحة أمراض القلب، ووجدت دراسة نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب عام 2019، أن الاستهلاك المتكرر للفلفل الحار قد يرتبط بانخفاض خطر الوفاة بأمراض القلب.

وقام هذا البحث بدراسة الأنظمة الغذائية والتاريخ الصحي لأكثر من 22 ألف فرد يقيمون في جنوب إيطاليا، وتمت مراقبتهم لفترة زمنية متوسطة تزيد قليلاً عن ثماني سنوات.

كانت النتائج مذهلة، إذ أظهرت أن الأشخاص الذين تناولوا الفلفل الحار أكثر من أربع مرات أسبوعيًا انخفضت لديهم احتمالية الوفاة بأمراض القلب بنحو الثلث مقارنةً بمن لم يتناولوا هذا الطعام الحار، ومن اللافت للنظر أن هذه الميزة بدت موجودة بغض النظر عمّا إذا كان المشاركون يتبعون نظامًا غذائيًا متوسطيًا أو نظامًا غذائيًا يُعتبر أقل فائدة للصحة.

أفاد الباحثون: "في شريحة كبيرة من سكان البحر الأبيض المتوسط البالغين، يرتبط الاستهلاك المنتظم للفلفل الحار بانخفاض خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بغض النظر عن عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الالتزام بالنظام الغذائي المتوسطي، ولا تؤثر المؤشرات الحيوية المعروفة لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية إلا بشكل طفيف على ارتباط تناول الفلفل الحار بالوفاة".

وبالإضافة إلى مجموعة الأدلة، قامت أبحاث منفصلة نُشرت في مجلة علم الأوعية الدموية في عام 2021 بتوحيد البيانات من أربع دراسات متميزة تركز على استهلاك الأطعمة الحارة - وخاصة الفلفل الحار، أو صلصة الفلفل الحار، أو زيت الفلفل الحار - وعلاقتها بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وكشف البحث المشترك، الذي شمل 564,748 مشاركًا على مدى فترة زمنية متوسطة بلغت 9.7 سنوات، عن وجود رابط مثير للاهتمام بين استهلاك الأطعمة الحارة والفوائد الصحية.

واكتشف مؤلفو الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الحارة بانتظام لديهم خطر أقل للوفاة من جميع الأسباب، وكذلك من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وذكروا: "أشارت البيانات المجمعة إلى أنه بالمقارنة مع الأشخاص الذين لا يستهلكون الطعام الحار بانتظام، فإن المستهلكين المنتظمين للطعام الحار واجهوا خطرًا أقل بنسبة 12٪ للوفاة لأي سبب من الأسباب".

بالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون أن تناول الطعام الحار كان مرتبطًا بشكل كبير بانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب، ولكن هذا لم يكن الحال بالنسبة لأمراض الأوعية الدموية الدماغية.

وخلصوا إلى: "في الختام، تشير الدراسات الوبائية المتاحة إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالفلفل الحار يرتبط بانخفاض خطر الوفاة بجميع الأسباب، بالإضافة إلى الوفيات المرتبطة بأمراض القلب، وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات على فئات سكانية مختلفة لتأكيد هذا الارتباط".

محاربة السرطان

أشارت دراسة أخرى نُشرت في مجلة Molecules عام ٢٠٢٢ إلى أن الكابسيسين، المكون الحار في الفلفل الحار، قد يكون مفيدًا في الوقاية من السمنة، كما أشارت الدراسة إلى خصائص الكابسيسين المضادة للالتهابات والسرطان.

وأشار الباحثون إلى أن "الكابسيسينويدات تعمل ضد مستويات الكوليسترول المرتفعة والسمنة، وتظهر تأثيرات مضادة للسرطان، وتستخدم لعلاج آلام التهاب المفاصل".

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