عدو خفي يسبب الإصابة بالسكري والسرطان.. جمال شعبان يحذر من هذا الطعام

كتبت- شيماء مرسي

كشف الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان" المذاع عبر فضائية الشمس أضرار الإفراط في تناول اللحوم.

وأشار شعبان إلى وجود علاقة بين الإفراط في تناول اللحوم الحمراء وارتفاع احتمالية الإصابة بداء السكري وأنواع معينة من السرطان.

ونصح العميد السابق لمعهد القلب المواطنين بضرورة الاعتدال في تناول اللحوم الحمراء، وبدلا من ذلك يجب تناول الخضروات والفواكه يوميا للوقاية من الأمراض.

وحذر جمال مرضى القلب من تناول المخللات والأطعمة الغنية بالأملاح والمشروبات الغازية لأنها تضر بجسم الإنسان.

وشدد شعبان على ضرورة تناول الأطعمة الصحية والمتوازنة للحفاظ على صحة القلب وجميع أعضاء الجسم.

أضرار أخرى لـ الإفراط في اللحوم الحمراء

-ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وفقا لموقع "medicalnewstoday".

-تصلب الشرايين.

-زيادة احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية.

-مرض السكري من النوع الثاني.

-النقرس.

-مشكلات الكلى.

-زيادة الوزن والسمنة.

-مشكلات الجهاز الهضمي.

-الالتهابات.

-الجفاف.

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