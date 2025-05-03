تدمر جسمك.. احذر هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة

كتب – سيد متولي

يكمن لبعض الأطعمة غير الصحية أن تسبب مشكلات خطيرة، تهدد حياتك، هذا ما كشفت عنه دراسة أجرتها جامعة ساو باولو البرازيلية، حيث حذرت من مخاطر أنواع معينة من الأطعمة.

وحذرت الدراسة، من أن الأطعمة فائقة المعالجة تزيد خطر الوفاة المبكرة، إذ إن كل زيادة بنسبة 10% في إجمالي السعرات الحرارية من هذه الأطعمة، ترفع خطر الوفاة المبكرة بنحو 3%، بحسب شبكة "CNN".

واعتمدت الدراسة التي فحصت أكثر من 240 ألف شخص، ما بين 30 و69 عاما، على نظام "نوفا"، وهو تصنيف الأطعمة إلى أربع مجموعات حسب مستوى معالجتها.

المجموعة الأولى

الأطعمة غير المصنعة أو المعالجة جزئيا في حالتها الطبيعية، مثل الفواكه والخضراوات واللحوم والحليب والبيض.

المجموعة الثانية

مكونات الطهي مثل الملح والأعشاب والزيوت.

المجموعة الثالثة

من الأطعمة المصنعة التي تجمع بين المجموعتين الأولى والثانية، مثل الأطعمة المعلبة والخضراوات المجمدة.

المجموعة الرابعة

الأطعمة فائقة المعالجة، والتي تحتوي على القليل جدا من الغذاء الكامل، أو لا تحتوي عليه على الإطلاق، أو المصنوعة من مكونات رخيصة معالجة كيميائيًا، وغالبا ما تستخدم إضافات صناعية لجعلها صالحة للأكل، ولذيذة المذاق، ومسببة للإدمان، ما يتسبب في ضررا كبيرا للجسمن وتشمل منتجات المخابز مثل الكعك، والوجبات الخفيفة المعبأة، والوجبات الجاهزة للأكل، وحبوب الإفطار، والوجبات المجمدة، والمشروبات المحلاة والمشروبات الغذائية.

دراسات أخرى تحذر من الأطعمة قائقة المعالجة

وكشفت دراسة أجريت في فبراير 2024، أن الأشخاص الذين تناولوا المزيد من الأطعمة فائقة المعالجة، كانوا أكثر عرضة بنسبة 50% لخطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والاضطرابات العقلية الشائعة.

بينما كشفت دراسة أخرى أجريت في مايو 2024، أن إضافة 10% فقط من الأطعمة فائقة المعالجة إلى نظام غذائي صحي، قد يزيد أيضًا من خطر التدهور المعرفي والسكتة الدماغية.

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