كنز لعقلك.. 5 مشروبات تعزز صحة المخ

كتبت- أسماء مرسي:

يسعى الكثيرون لإيجاد طرق طبيعية لتحسين وظائف الدماغ وتقوية الذاكرة.

وفقا لموقع "WebMD"، هناك 5 مشروبات طبيعية تعزز صحة المخ، وذلك بفضل احتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم.

شاي البابونج

خيارا ممتازا لدعم صحة الدماغ، فهو يعمل على تحسين الذاكرة والوظائف الإدراكية، فضلا عن، يقلل من التوتر.

عصير التوت

عصير التوت "غذاءً للدماغ"، نظرا لأنه غني بـمضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الدماغ من التلف، كما أنه مصدر جيد لمركبات مثل الأنثوسيانين التي تدعم صحة الذاكرة.

عصير الخضراوات الورقية

يساعد استهلاك هذا العصير على إبطاء التدهور العقلي المرتبط بالتقدم في العمر، كما إنه غني بالعناصر الغذائية الأساسية للدماغ مثل حمض الفوليك واللوتين، ما يجعله إضافة قيمة لنظامك الغذائي.

عصير الشمندر

يحتوي الشمندر على مضادات أكسدة قوية تحمي الجسم من الجذور الحرة الضارة، وغني أيضا بالنترات التي تسهم في إرخاء الأوعية الدموية، ما يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.

ماء الليمون

يوفر الليمون في الماء مغذيات نباتية تحمي الخلايا من التلف، كما أن رائحته تعمل على تحسين الحالة المزاجية لديك.

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