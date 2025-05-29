تختلف عن الرجال.. 7 أعراض لـ النوبة القلبية عند النساء

كتب – سيد متولي

رغم أن أمراض القلب لا تزال السبب الرئيسي للوفاة بين النساء، إلا أن الكثيرات ما زلن يعتبرنها مشكلةً ذكوريةً بالدرجة الأولى، وهذا الاعتقاد الخاطئ غالبًا ما يؤدي إلى تأخير التشخيص والعلاج لدى النساء.

ويمكن أن تختلف أعراض النوبة القلبية عند النساء بشكل كبير عن تلك الموجودة عند الرجال، وغالبًا ما تظهر بشكل أكثر دقة وتؤدي إلى تشخيص خاطئ، ولا شك أن التعرف على هذه الأعراض الفريدة وطلب الرعاية الطبية الفورية قد ينقذ حياة الكثيرين، فما هي الأعراض؟.

آلام الرقبة والفك وأعلى الظهر

في حين أن ألم الصدر شائع لدى الرجال والنساء على حد سواء، إلا أن النساء أكثر عرضة للشعور بعدم الراحة في الرقبة أو الفك أو أعلى الظهر، قد يكون هذا الألم خفيفًا، وقد يُظن خطأً أنه مشاكل في الأسنان أو إجهاد عضلي، ومع ذلك، فقد يكون علامة على نوبة قلبية، خاصةً إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى، بحسب تايمز أوف إنديا.

ضيق في التنفس

يُعد ضيق التنفس غير المبرر، حتى بدون ألم في الصدر، علامة تحذيرية مهمة لدى النساء، قد يحدث هذا العرض أثناء الراحة أو أثناء ممارسة نشاط بسيط، ويمكن إغفاله بسهولة أو عزوه إلى أسباب أخرى، مثل القلق أو الربو، ومع ذلك، فإنه غالبًا ما يشير إلى ضعف ضخ القلب للدم.

الغثيان أو القيء

أعراض الجهاز الهضمي، كالغثيان والقيء، أكثر شيوعًا لدى النساء المصابات بنوبة قلبية منها لدى الرجال، قد تُحاكي هذه الأعراض أعراض الإنفلونزا أو عسر الهضم، ما قد يؤدي إلى خطأ في التشخيص وتأخير العلاج.

تعب غير عادي

يُعد التعب أو الضعف الشديد، حتى بدون مجهود بدني، من الأعراض الشائعة لدى النساء، قد يستمر هذا التعب الشديد لأيام، وقد يُظن خطأً أنه إجهاد أو إرهاق، ومع ذلك، قد يكون مؤشرًا مبكرًا على مشكلات في القلب.

الدوار أو الدوخة

قد يكون الشعور بالدوار أو الدوخة أو الإغماء علامة على الإصابة بنوبة قلبية لدى النساء، قد تظهر هذه الأعراض فجأةً، وقد يُظن خطأً أنها نوبة هلع أو جفاف، ومع ذلك، فإنها غالبًا ما تشير إلى أن القلب لا يضخ الدم بكفاءة.

عسر الهضم أو حرقة المعدة

تُبلغ العديد من النساء عن معاناتهن من عسر الهضم أو حرقة المعدة أثناء النوبة القلبية، قد يُظن خطأً أن هذه الأعراض ناتجة عن مشاكل في الجهاز الهضمي، ما قد يُؤخر طلب الرعاية الطبية المناسبة، ومع ذلك، عندما تصاحبها أعراض أخرى، فقد تُشير إلى نوبة قلبية.

التعرق البارد

قد يكون التعرق البارد، خاصةً عند عدم بذل أي مجهود، علامة على الإصابة بنوبة قلبية لدى النساء، لا ينبغي تجاهل هذا العرض، الذي غالبًا ما يصاحبه غثيان أو دوخة، لأنه قد يشير إلى نوبة قلبية خطيرة.

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