هذا ما يحدث لجسمك عند تناول ثمرة من الجوافة يوميا

الجوافة من الفواكه التي تُقدم مجموعة مذهلة من الفوائد لصحة الجسم، وذلك بفضل محتواها العالي من الفيتامينات والمعادن.

فيما يلي، إليك ما يحدث لجسمك عند تناول ثمرة من الجوافة يوميا، وفقا لموقع "health".

غنية بالفيتامينات والمعادن

الجوافة كنز من العناصر الغذائية، مثل فيتامين C، وهو عنصر حيوي لتعزيز المناعة، كما أنها تحتوي على كميات وافرة من الألياف، البوتاسيوم، ومجموعة من مضادات الأكسدة التي تعمل معًا للحفاظ على صحتك.

تقوية جهاز المناعة

بفضل محتواها العالي من فيتامين C، لذا تناولها بانتظام يمكن أن يُعزز قدرة جسمك على مقاومة العدوى والأمراض، ما يقلل من احتمالية الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

دعم صحة الجهاز الهضمي

نظرًا لأنها مصدرًا ممتازًا للألياف الغذائية، وهو ما يجعلها رائعة لصحة الجهاز الهضمي، والوقاية من الإمساك وتسهيل حركة الأمعاء، ما يدعم صحة الجهاز الهضمي.

إنقاص الوزن

بفضل محتواها العالي من الألياف، وبالتالي تعزز الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يقلل من احتمالية الإفراط في تناول الطعام.

تنظيم مستويات السكر في الدم

تتميز الجوافة بمؤشر جلايسيمي منخفض وغناها بالألياف الغذائية، ما يجعلها خيارًا ممتازًا لتنظيم مستويات السكر في الدم، كما أنها تُبطئ امتصاص السكر في مجرى الدم، ما يمنع الارتفاعات والانخفاضات المفاجئة فيه.

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