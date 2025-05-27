6 أطعمة تدعم صحة الأمعاء- تناولها

الأمعاء ليست مجرد قناة هضمية، بل هي بمثابة مصنع حيوي ينتج العديد من المواد الكيميائية والهرمونات.

فيما يلي، إليكم أفضل 6 أطعمة تدعم صحة الأمعاء، وفقا لموقع "Economic Times".

البطيخ

كنز من الماء والألياف، يساعد محتواه العالي من الماء على ترطيب الجسم ويسهل عملية الهضم، بينما تدعم الألياف حركة الأمعاء المنتظمة وتمنع الإمساك.

الزبادي

مصدرا طبيعيا ممتازا للبروبيوتيك، وهي البكتيريا الجيدة التي تغذي أمعاءك.

الخيار

يحتوي على نسبة عالية جدًا من الماء والألياف، ما يجعله مثاليًا لطرد السموم من الجسم ودعم حركة الأمعاء المنتظمة.

الأناناس

غني بالبروميلين، وهو إنزيم قوي يساعد على تكسير البروتينات في الجهاز الهضمي، هذا يجعله فعالًا في تخفيف الانتفاخ ودعم نشاط إنزيمات الجهاز الهضمي.

التوت

غني بالألياف ومضادات الأكسدة، التي تسهم في تغذية بكتيريا الأمعاء الصحية وتحسين صحة الجهاز الهضمي، كما أنه وجبة خفيفة صيفية لذيذة ومنخفضة السعرات الحرارية.

البابايا

تحتوي فاكهة البابايا على إنزيم الباباين، الذي يساعد على تكسير البروتينات وتسهيل الهضم، فضلا عن، تقليل الانتفاخ وتخفيف أي إزعاج هضمي.

اقرا أيضا:

تظهر فقط ليلا.. علامة تحذيرية تدل على الإصابة بالسرطان

جمال شعبان يحذر من هذا الشيء في الحر.. قد يقتلك

اعتقد أنه قرحة".. إصابة رجل بسرطان نادر في الكبد - احذر هذه الأعراض "

تدمر الكلي.. أطعمة تزيد خطر الإصابة بالسرطان

هذا ما يحدث للسكر والكوليسترول في جسمك عند تناول التوت.. مفاجأة





