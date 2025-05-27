لمرضى السرطان.. متى يزداد خطر حدوث المضاعفات القلبية؟

يشير الدكتور بوريس بوجونوفيتش، أخصائي أمراض القلب الروسي، إلى أن الأمراض السرطانية أكثر شيوعًا وخطورة مع التقدم في العمر، ولكن ما لا يدركه الكثيرون هو التأثير السلبي الذي يمكن أن تحدثه أدوية العلاج الكيميائي على صحة القلب.

لذا، من الضروري لمرضى السرطان الذين يعانون من مشكلات قلبية الانتباه جيدا لهذه المعلومات، وفقا لوكالة "فيستي. رو" الروسية.

عوامل تزيد من خطر المضاعفات القلبية

يزداد خطر تعرض مرضى السرطان لمضاعفات قلبية بشكل كبير في ظل وجود عوامل معينة، وتشمل:

العمر: كلما تجاوز المريض 65 عامًا، زاد الخطر.

ارتفاع ضغط الدم الشرياني.

داء السكري بنوعيه الأول والثاني.

ارتفاع مستوى الكوليسترول.

التدخين والإفراط في تناول الكحول.

الوزن الزائد والسمنة.

قلة النشاط البدني.

العلاج السابق بأدوية مضادة للسرطان.

العلاج الإشعاعي للصدر في السابق.

نصح الطبيب بضرورة عدم التوقف عن تناول علاج أمراض القلب عند اكتشاف الإصابة بالسرطان، بل يجب على المريض الاستمرار في تناول الأدوية اللازمة لأمراض القلب بشكل منتظم.

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