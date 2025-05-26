احذر.. علامة في لون البول تكشف الإصابة بهذا النوع من السرطان

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض التغيرات التي تحدث في لون وشكل البول أن تكشف عن الإصابة بنوع من مرض السرطان القاتل، لذا يجب ملاحظة أي تغير يحدث.

وبحسب موقع هيلث، فإن لون البول الصحي يميل في الغالب إلى الأصفر، كما أنه عادة ما يكون صافيا، لكن ماذا عن التغيرات في شكله، خاصة إذا تحول لونه إلى الأسود؟.

ماذا يكشف لون البول الأسود؟

ويمكن لتحول لون البول إلى الأسود، أن يكشف الإصابة بالورم الميلانيني، وهو نوع من سرطان الجلد الأسود، والذي يمكن يؤدي إلى دخول مواد إلى البول، ما يؤدي إلى تحوله إلى اللون الأسود.

ويجب الحذر من البول الأسود بسبب وجود الميلانين في البول، إذ يؤدي إلى تلون البول بلون بني إلى أسود.

ألوان أخرى للبول تكشف مشكلات صحية

اللون الأحمر: قد ينذر وجود دم في البول بالإصابة بالتهاب المثانة أو حصوات الكلى أو الأورام.

اللون البني: يمكن أن يكون اللون البني للبول مؤشرا على أمراض الكبد مثل التهاب الكبد أو اضطرابات القناة الصفراوية.

اقرا أيضا:

تظهر فقط ليلا.. علامة تحذيرية تدل على الإصابة بالسرطان

جمال شعبان يحذر من هذا الشيء في الحر.. قد يقتلك

اعتقد أنه قرحة".. إصابة رجل بسرطان نادر في الكبد - احذر هذه الأعراض "

تدمر الكلي.. أطعمة تزيد خطر الإصابة بالسرطان

هذا ما يحدث للسكر والكوليسترول في جسمك عند تناول التوت.. مفاجأة





