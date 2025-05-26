خطر كبير على صحتك.. مجدي نزيه يحذر من تناول الكشري بهذه الطريقة

كتبت- أسماء مرسي:

وجبة الكشري من الأطباق المصرية الشهيرة، ولكن تحمل بعض المخاطر الصحية إذا لم يتم إعدادها وتناولها بطريقة صحيحة.

في هذا الصدد، حذر الدكتور مجدي نزيه، استشاري التغذية العلاجية، من عادة شائعة تحول هذه الوجبة إلى مصدر للضرر.

مخاطر تناول الكشري في العبوات البلاستيكية

أوضح "نزيه"خطورة تناول الكشري الساخن في العبوات البلاستيكية، مشيرا إلى أن عند درجة حرارة 70 مئوية أو أكثر، تحدث هجرة للمواد الكيميائية من خامة العبوة البلاستيكية إلى الطعام.

هذه الظاهرة تشكل خطرا كبيرا على الصحة، حيث يمكن أن تسبب العديد من المشكلات الصحية على المدى الطويل، لذا، ينصح بشدة بتجنب تسخين أو تقديم الأطعمة الساخنة في الأوعية البلاستيكية.

جودة صلصة الطماطم المعدة خارج المنزل

أشار خلال استضافته في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد" إلى نقطة أخرى تتعلق بسلامة الأطعمة المعدة خارج المنزل، وتحديدا صلصة الطماطم التي تُستخدم في الكشري.

أوضح أن هناك احتمالا بأن يتم إعداد هذه الصلصة باستخدام طماطم فاسدة أو عفنة، ما يعرض المستهلكين لمخاطر صحية ناتجة عن البكتيريا أو السموم التي تتكون في الطماطم غير الصالحة للاستهلاك.

الكشري.. الأفضل إعداده في المنزل

أضاف الطبيب بأن الخيار الأفضل والأكثر أمانا هو إعداد الكشري في المنزل، التحكم الكامل في جودة المكونات ونظافة عملية الطهي، ما يضمن وجبة صحية خالية من أي مخاطر.

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