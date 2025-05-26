حسام موافي يحذر الشباب من هذا الأمر.. "هتدمر صحتك بإيدك" (فيديو)

كتبت- أسماء مرسي:

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من مخاطر الطعام خارج المنزل، مشيرا إلى سعراته الحرارية العالية وتأثيره السلبي على الصحة.

أشار "موافي" خلال برنامجه "ربي زدني علمًا" على قناة "صدى البلد" أن متعة الطعام تقتصر على لحظات معدودة: "الطعام بيفضل في الفم 7 ثوان، بتحس بمتعته 7 ثوان فقط، متعته في الفم فقط، هتضيع عمرك وصحتك عشان متعة 7 ثوان".

السمنة.. مرض الأغنياء والفقراء

وصف "أستاذ طب الحالات الحرجة" مضاعفات السمنة المفرطة، بـ"مرض الأغنياء في البلاد الفقيرة، ومرض الفقراء في البلاد الغنية".

طعام منخفض السعرات

للوقاية من هذه المخاطر، شدد على أهمية تناول الأطعمة الغنية بسعرات حرارية منخفضة، إضافة إلى ضرورة ممارسة الرياضة بانتظام.

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