كتبت- شيماء مرسي

عانت الشابة الأمريكية نيكول كوالسكي كلاينساسير في البداية من ألم أسنان مزعج، لذا توجهت إلى الطبيب الذي شخص حالتها على أنها التهاب في الجيوب الأنفية، ووصف لها مضادات حيوية، لكن، الألم لم يختفي بالرغم من التزامها بالعلاج.

ولكن تفاقمت حالة نيكول، وبدأت تعاني من صعوبة في النوم بسبب انزعاج شديد في فكها العلوي، بحسب ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا" وصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهرت صور الأشعة السينية للأسنان فقدانا في عظام الفك، وكشفت فحوصات أخرى عن وجود كتلة بالقرب من أحد أضراسها واكتشف الأطباء أنها تعاني من شكل نادر وعدواني من سرطان الغدة اللعابية.

وخضعت البالغة من العمر 25 عاما بعد ذلك لثلاثين جلسة علاج إشعاعي، ووصفت هذه التجربة بأنها "مؤلمة للغاية".

وتسببت جلسات الإشعاع في حروق بالغة داخل فمها، مما جعل تناول الطعام والكلام أمرا لا يطاق.

ولمساعدتها في أداء وظائفها اليومية، زودها الأطباء بـجهاز اصطناعي يسمى "السدادة"، والذي عمل على إغلاق فتحة الفم.

وثبت هذا الجهاز في مكانه بأسلاك، وكان بحاجة إلى تعديلات منتظمة، مما شكل عقبة جسدية ونفسية إضافية في رحلة علاجها الشاقة بالفعل.

ولكن بعد 8 سنوات عاد السرطان إليها بشكل أقوى وتسبب في وفاتها عن عمر يناهز 33 عاما.

ما هو سرطان الغدة اللعابية؟

يعرف سرطان الغدد اللعابية بأنه سرطان نادر يبدأ في إحدى الغدد اللعابية، وهذه الغدد هي تراكيب صغيرة في الفم والحلق مسؤولة عن إفراز اللعاب.

وتشمل الغدد الرئيسية الغدة النكفية، والغدة تحت الفك السفلي، والغدة تحت اللسان، بالإضافة إلى مئات الغدد الأصغر المنتشرة في جميع أنحاء الفم.

أنواع سرطان الغدد اللعابية

سرطان مخاطي بشروي

سرطان الغدد الكيسية

سرطان الخلايا الأسينية

الجزء الغامض من سرطان الغدة اللعابية

لا يظهر سرطان الغدد اللعابية دائما بأعراض واضحة في البداية، لذا يتجاهله الكثيرون.

احذر من هذه العلامات التحذيرية

-كتلة أو تورم بالقرب من الفك أو الأذن أو الرقبة

-ألم أو خدر في الوجه، وقد يعني أن الورم يضغط على الأعصاب.

-ضعف أو تدلي عضلات الوجه وهذا أمر خطير ويجب فحصه على الفور.

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