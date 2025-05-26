5 علامات على الجلد تكشف إصابتك بـ"القاتل الصامت".. لا تتجاهلها

كتبت- آلاء نبيل:

يعرف ارتفاع ضغط الدم بـ"القاتل الصامت"، لأنه غالبًا لا تظهر له أعراض واضحة حتى تحدث مضاعفات خطيرة، ومع ذلك، تظهر بعض العلامات على الجلد التي تشير إلى وجود مشكلة في ضغط الدم.

وبحسب ما ورد في موقعي Everyday Health وHealthline، إليك أبرز الأعراض التي تظهر على الجلد وتشير إلى ارتفاع ضغط الدم.

عادة ما يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الدورة الدموية ويمكن أن يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية، ما ينعكس على صحة ومظهر الجلد، وتشمل بعض الأعراض الجلدية المحتملة المرتبطة بارتفاع ضغط الدم ما يلي:

احمرار الوجه

يحدث احمرار مفاجئ في الوجه نتيجة لتوسع الأوعية الدموية، على الرغم من أن هذا العرض يكون ناتجًا عن عوامل أخرى مثل الإجهاد أو التعرض للحرارة، إلا أنه قد يكون مرتبطًا بارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص.

بقع حمراء في العين

ظهور بقع حمراء صغيرة أمام العينين نتيجة لتمزق الأوعية الدموية الصغيرة، وعادة ما يرتبط ذلك بارتفاع ضغط الدم.

جفاف الجلد والحكة

يمكن أن يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الدورة الدموية، ما يقلل من تدفق الأكسجين والمغذيات إلى الجلد، ويؤدي إلى جفافه وتقشره والشعور بالحكة، وعادة ما يكون هذا مرتبطًا بشكل خاص بارتفاع ضغط الدم الناتج عن مشاكل الكلى.

تغير لون الجلد إلى الأزرق

في حالات نادرة وشديدة قد يعاني البعض من نقص في الأكسجين بسبب مشاكل في الدورة الدموية المرتبطة بارتفاع ضغط الدم، ما ينتج عنه تغيير في لون الجلد إلى الأزرق أو الأرجواني، خاصة في الأطراف، وتعتبر هذه علامة خطيرة تتطلب عناية طبية فورية.

ظهور تجاعيد مبكرة وتوسع المسام

قد يؤثر ارتفاع ضغط الدم على قدرة الجلد على التخلص من السموم وتجديد الخلايا، ما يساهم في ظهور علامات الشيخوخة المبكرة وتوسع المسام.

اقرا أيضا:

تظهر فقط ليلا.. علامة تحذيرية تدل على الإصابة بالسرطان

جمال شعبان يحذر من هذا الشيء في الحر.. قد يقتلك

اعتقد أنه قرحة".. إصابة رجل بسرطان نادر في الكبد - احذر هذه الأعراض "

تدمر الكلي.. أطعمة تزيد خطر الإصابة بالسرطان

هذا ما يحدث للسكر والكوليسترول في جسمك عند تناول التوت.. مفاجأة



