علامات مبكرة تنذر بالإصابة بالسكري وارتفاع الكوليسترول.. احذرها

كتبت- أسماء العمدة:

في ظل الوتيرة المتسارعة للحياة اليومية، قد يغفل البعض عن الإشارات الصامتة التي يرسلها الجسم لتنذره بوجود مشكلة صحية خطيرة.

ومن بين أبرز هذه المشكلات، داء السكري وارتفاع الكوليسترول الضار، اللذان قد يتسللان إلى الجسم دون أعراض واضحة، ويشكلان تهديدًا حقيقيًا للصحة إذا لم يتم اكتشافهما مبكرًا.

وأكد الدكتور سعيد شلبي، أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث، في تصريحات لـ"مصراوي" أن كثيرًا من الأشخاص قد يعانون من مشاكل صحية خطيرة دون أن يشعروا بها في بدايتها، خاصة مرض السكري وارتفاع الكوليسترول، نظرًا لطبيعتهما الصامتة وتطورهما البطيء.

وأضاف "شلبي": "إهمال العلامات المبكرة قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة على المدى الطويل، مثل أمراض القلب، والسكتات الدماغية، ومشكلات الكلى والأعصاب".

الإنذارات المبكرة لمرض السكري

وأوضح أن هناك بعض العلامات التي يجب الانتباه إليها، وقد تكون مؤشرًا على وجود خلل في مستوى السكر بالدم، أبرزها:

التبول المتكرر، خاصة خلال الليل

العطش المستمر رغم شرب كميات كافية من المياه

الشعور بالجوع المستمر رغم تناول الطعام

فقدان الوزن غير المبرر دون اتباع حمية أو بذل مجهود زائد

الشعور الدائم بالإرهاق والكسل حتى بعد النوم الكافي

تشوش الرؤية أو ضعف البصر بشكل متكرر

أعراض قد تشير إلى ارتفاع الكوليسترول

وأشار "شلبي" إلى أن ارتفاع الكوليسترول لا يصاحبه غالبًا أعراض واضحة في البداية، ولهذا يُطلق عليه "القاتل الصامت"، وغالبًا ما يتم اكتشافه مصادفة أثناء إجراء تحاليل دم روتينية.

وأوضح أنه مع تراكم الكوليسترول في الشرايين وبدء التأثير على الدورة الدموية، قد تظهر الأعراض التالية:

آلام في الصدر

ضيق في التنفس

دوخة متكررة

تعب شديد من أقل مجهود

آلام في الساقين أثناء المشي أو بذل مجهود، نتيجة ضعف تدفق الدم

وفي ختام حديثه، شدد الدكتور شلبي على أهمية تبنّي نمط حياة صحي للوقاية من هذه الأمراض، قائلًا: "اتباع نظام غذائي منخفض الدهون المشبعة والسكريات، وممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على وزن مثالي، كلها خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقًا كبيرًا في الحفاظ على الصحة العامة".

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