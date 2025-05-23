4 أضرار خطيرة لـ استخدام الهاتف في المرحاض

كشفت دراسة أجراها باحثون من روسيا أن استخدام الهواتف الذكية أثناء في المرحاض قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة.

وشملت الدراسة 125 شخصا خضعوا لفحص تنظير القولون، واعترف 66% من المشاركين الذين خضعوا لفحص تنظير القولون باستخدامهم المنتظم للهواتف في المرحاض، وفقا لموقع "Naukatv".

وأكد نحو ثلث المستخدمين أن هذا يطيل فترة جلوسهم في الحمام، واتضح أن 54.3% منهم يقرأون الأخبار و44.4% يتصفحون وسائل التواصل الاجتماعي و30.5% يكتبون الرسائل والبريد الإلكتروني.

وكشفت الدراسة أن لدى مستخدمي الهواتف في المرحاض يرتفع خطر إصابتهم بأعراض البواسير بنسبة 46%.

وهذه النسبة ثابتة بغض النظر عن العمر والجنس ومؤشر كتلة الجسم ومستوى النشاط البدني والنظام الغذائي

وأوضح الباحثون إن الجلوس المطول في وضعية التبرز يزيد الضغط على الأوردة في منطقة المستقيم، مما يؤدي إلى تورمها والتهابها، وهي العملية الأساسية لتشكل البواسير.

لذا يجب تقليل وقت الجلوس في المرحاض إلى 3-5 دقائق كحد أقصى، وترك الهاتف خارج الحمام، وممارسة نشاط منتظم لمنع ركود الدم في منطقة الحوض.

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