لماذا الرجال أكثر عرضة للوفاة بمتلازمة القلب المنكسر؟

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة أريزونا أن متلازمة القلب المنكسر تنطوي على مخاطر كبيرة للوفاة ومضاعفات خطيرة.

وبالرغم من أن هذه الحالة تبدو أكثر شيوعا بين النساء، إلا أن الرجال قد يكونون أكثر عرضة للوفاة بسببها.

وترتبط "متلازمة القلب المنكسر" عادة بمضاعفات خطيرة أخرى، بما في ذلك قصور القلب، والرجفان الأذيني، والسكتة الدماغية، والصدمة القلبية.

وأوضحت الدراسة أن الرجال قد يكونون أكثر عرضة للوفاة من النساء بسبب اعتلال عضلة القلب تاكوتسوبو، المعروف شعبياً باسم "متلازمة القلب المكسور"، وفقا لموقع "هيلث لاين".

النساء أكثر إصابة

وبالرغم من أن اعتلال عضلة القلب تاكوتسوبو يبدو أنه يؤثر بشكل رئيسي على الإناث، حيث يمثل حوالي 80% من الحالات في الدراسة، إلا أن الذكور الذين يصابون بهذه الحالة يبدو أنهم يعانون من نتائج أسوأ.

ولا تزال أسباب هذه الاختلافات الجنسية في اعتلال عضلة القلب تاكوتسوبو، وهو تشخيص نادر نسبياً، غير واضحة.

أسباب انكسار القلب

ولا يزال الكثير غير معروف عن انكسار القلب، بما في ذلك سببه الدقيق، ولكنه اكتسب لقب "متلازمة القلب المكسور" لسبب وجيه.

ويمكن أن تحدث هذه الحالة نتيجة فقدان مفاجئ، أو صدمة عاطفية، أو حتى خوف حاد.

وفي حين أن اعتلال عضلة القلب تاكوتسوبو غالباً ما ينجم عن ضائقة عاطفية كالحزن على فقدان أحد الأحباء، إلا أنه يمكن أن يتطور أيضاً بعد صدمات جسدية كحوادث السيارات أو العمليات الجراحية الكبرى - ما يُكسبه تسمية إضافية "اعتلال عضلة القلب الناتج عن الإجهاد".

والفرضية الأبرز اليوم لتفسيره هي أنه خلال الصدمة الحادة، يُغمر القلب بالكاتيكولامينات، وهي مجموعة من هرمونات التوتر، بما في ذلك النورإبينفرين والأدرينالين، التي تُصعق البطين الأيسر للقلب.

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