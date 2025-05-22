لماذا تنسى كثيرا؟.. 5 حقائق مفاجئة من أستاذ طب نفسي

كتبت- أسماء مرسي:

يعاني الكثيرون من مشكلة نسيان المعلومات بشكل متكرر، ولكن، هل فكرت يوما في السبب وراء ذلك؟

في هذا الصدد، أوضح الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن الذاكرة تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية: الذاكرة اللحظية (أو الحسية)، الذاكرة قصيرة المدى، والذاكرة طويلة المدى.

عوامل مؤثرة في جودة الذاكرة

أشار خلال تقديم برنامجه "راحة نفسية" المُذاع على قناة "الناس"، إلى أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على كفاءة الذاكرة، وتشمل:

اليقظة والوعي

حالة الانتباه الكامل ضرورية لتخزين المعلومات.

الانتباه والتركيز

التركيز أثناء حفظ المعلومة يعزز من تثبيتها في الذاكرة.

الإدراك

فهم المعلومة وإعطائها معنى يساعد على استيعابها بشكل أفضل.

التفكير

يعمل التفكير على تصنيف المعلومات وتنظيمها، ما يسهل حفظها في مكانها المناسب داخل الدماغ.

المشاعر

المعلومات المحببة تُحفظ في الذاكرة بشكل أفضل، بينما يميل الدماغ إلى تخزين التجارب المؤلمة أو السلبية في اللاوعي.

النوم

عاملا مهما لتعزيز الذاكرة، حيث تتحول الذاكرة قصيرة المدى إلى طويلة المدى أثناء النوم والأحلام، أي اضطرابات في النوم تؤثر سلبا على هذه العملية.

هل النسيان دليل على الزهايمر؟

شدد "أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر" على أن الاعتقاد بأن الشعور بعدم قدرة الذاكرة على الاحتفاظ بالمعلومات هو دليل على الإصابة بمرض الزهايمر، هو أمر خاطئ، القلق والتوتر هما السببان الرئيسيان وراء ضعف التخزين، القدرة على الاستيعاب، أو اضطرابات النوم، وكلها عوامل تؤثر سلبا على أداء الذاكرة.

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