لا غني عنها.. عشبة سحرية تقوي الذاكرة وتُنشط خلايا المخ

كتبت- أسماء مرسي:

يشتهر النعناع برائحته المنعشة واستخداماته المتعددة، لكن هل تعلم أن لهذه العشبة فوائد صحية لدماغك؟

فيما يلي، إليكم تأثير النعناع على صحة المخ، وفقا لموقعي "health" و"economictimes".

فوائد النعناع للمخ

تناول أوراق النعناع أو استنشاق زيت النعناع يمكن أن يُساعد في تحسين الذاكرة والتركيز وتُنشط خلايا المخ، وذلك بفضل قدرة النعناع على تنشيط مناطق معينة في الدماغ، ما يُحسن اليقظة والأداء العقلي.

رائحة النعناع من تأثير مهدئ ومنشط في آن واحد، يُسهم استهلاكه في تقليل مستويات التوتر والقلق.

عندما يكون الدماغ في حالة استرخاء، يصبح أكثر قدرة على التركيز ومعالجة المعلومات، ما ينعكس إيجابا على الأداء المعرفي.

فوائد أخرى للنعناع:

يخفف البرد

يحتوي النعناع على كمية جيدة من المنثول، الذي يمكن أن يساعد على تخفيف البرد والاحتقان.

يقلل من رائحة الفم الكريهة

شرب شاي النعناع ومضغ أوراقه الطازجة له ​​تأثيرات مضادة للبكتيريا، ما يعمل على التخلص من رائحة الفم الكريهة وقتل البكتيريا المسببة لها.

يقلل من التوتر

النعناع منشطا طبيعيا، ورائحته تساعد على تخفيف التوتر وتحسين المزاج، والتخلص من مشاعر القلق والاكتئاب.

يعالج مشاكل الجهاز الهضمي

النعناع له تأثير مهدئ على من يعانون من آلام القولون العصبي، بفضل احتوائه على مركب يُسمى المنثول، والذي يعمل على استرخاء الجهاز الهضمي.

يعزز صحة العين

النعناع غني بفيتامين أ، وهو عنصر غذائي حيوي يؤدي دورا مهما في دعم الرؤية الجيدة، كما أنه مفيدا لمن يعانون من ضعف في البصر.

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