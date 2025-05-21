تظهر في عين واحدة فقط.. أعراض غريبة لارتفاع الكوليسترول

عادة ما يوصف ارتفاع الكوليسترول بأنه "القاتل الصامت" نظرا لقدرته على التسلل إلى الجسم دون أعراض واضحة، مسببا تضييق الشرايين ورفع خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، إلا أن خبراء صحيين كشفوا عن علامة نادرة قد تظهر في إحدى العينين وتنذر بمشكلة كامنة في مستويات الكوليسترول. ووفقًا لموقع "كليفلاند" الأميركي، فإن ارتفاع الكوليسترول قد يؤدي في بعض الحالات إلى الإصابة بـ"انسداد الوريد الشبكي" (RVO)، وهي حالة تعيق تدفّق الدم إلى شبكية العين، ما يتسبب في تشوّش أو فقدان جزئي للرؤية في عين واحدة دون ألم. ويحدث هذا الانسداد نتيجة ضيق أوردة العين، ما يعرقل الدورة الدموية السليمة، وغالبًا ما يصيب الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول. وتتمثل أبرز أعراض RVO في تشوّش الرؤية المفاجئ في عين واحدة فقدان جزئي للرؤية دون ألم تفاقم تدريجي قد يصل إلى فقدان الرؤية الكامل في بعض الحالات ويشير الأطباء إلى أن إعادة فتح الأوردة المسدودة أمر بالغ الصعوبة، رغم إمكانية تحسن الرؤية لدى بعض المرضى. وتشير الإحصاءات إلى أن ثلث الحالات تشهد تحسنًا ملحوظا، في حين لا يطرأ تغيير على ثلث آخر، بينما تتحسن بقية الحالات تدريجيا خلال فترة قد تمتد إلى عام كامل. ويحذر الخبراء من تجاهل أي تغيرات مفاجئة أو غير مبررة في الرؤية، مشددين على ضرورة إجراء فحوصات دورية للكوليسترول، لا سيما لمن لديهم عوامل خطر مثل السكري أو ارتفاع الضغط، لضمان التدخل الطبي المبكر وتجنّب المضاعفات البصرية الخطيرة.





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