"مش بس للشكل".. خبير تجميل: الجراحة تعزز الثقة بالنفس

أكد الدكتور عبدالرحمن عبدالعال، أستاذ جراحة التجميل وجراحات الوجه والفكين، أن الإقبال المتزايد على عمليات التجميل في الآونة الأخيرة من قبل النساء والرجال لا يقتصر على الرغبة في تحسين ملامح الوجه أو إزالة آثار التقدم في العمر، بل يمتد ليشمل أهدافًا أعمق.

وأوضح "عبدالعال" خلال مداخلة عبر إذاعة "راديو مصر"، أنّ عددًا كبيرًا من نجوم الفن والرياضة توجهوا خلال السنوات الماضية إلى إجراء عمليات تجميل متنوعة، من بينها نحت القوام وإزالة الدهون من مناطق يصعب التخلص منها عبر الحمية أو التمارين الرياضية.

وأشار إلى أن التجميل لم يعد مقتصرًا على الجانب الشكلي فحسب، بل أصبح وسيلة فعالة لتعزيز الثقة بالنفس والارتقاء بجودة الحياة، لافتًا إلى أن بعض العمليات تحمل طابعًا علاجيًا، مثل إعادة بناء مناطق بالجسم بعد حوادث أو جراحات سابقة.

وحذّر من المبالغة في اللجوء إلى هذه العمليات، مؤكدًا أن الجمال الحقيقي لا ينبع من الشكل فقط، بل من الداخل والروح. وأوضح أن التسرع في اتخاذ قرار الخضوع للجراحة قد يؤدي إلى نتائج سلبية، خاصة إذا لم يتم تحت إشراف طبي مختص ومع مراعاة الاعتبارات الصحية والنفسية.

ونبّه إلى أهمية إجراء فحوصات طبية شاملة قبل أي عملية تجميلية، للتأكد من عدم وجود أمراض قد تؤثر على سير الجراحة أو نتائجها، مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم، والتي قد تحتاج إلى علاج مسبق.

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تقبّل الذات والرضا عن المظهر، مشددًا على أن عمليات التجميل ينبغي أن تكون وسيلة لتحسين نمط الحياة لا غاية بحد ذاتها.

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