إعلان

ماذا يحدث لجسمك عندما تقرأ يوميا؟.. اعرف الفوائد

08:00 م الثلاثاء 20 مايو 2025

قراءة الكتب العربية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

يمكن للقراءة اليومية أن تفعل العجب بجسدك، وتمنحه فوائد عديدة، على المستوى العقلي والنفسي، فما هي؟.

تقليل التوتر

تساعد القراءة على تقليل التوتر، والهروب من ضغوط الحياة اليومية، إذ تحسن المزاج والعواطف، وتؤثر بشكل إيجابي على الذاكرة والصحة النفسية.

محاربة الأرق

وحسب موقع Verywell Health ، فإن فوائد القراءة عديدة لعل أبرزها محاربة الأرق، فهي تعزز النوم الجيد، وتعمل على تهدئة العقل.

تجنب التدهور المعرفي

تساعدك القراءة على تجنب التدهور المعرفي، وتعزز التفكير والتعلم والانتباه.

الوقاية من الأمراض

يمكن للقراءة أن تساعدك على الوقاية من الأمراض، من خلال فهم المعلومات الصحية بشكل أفضل، وهو ما يسمى بالوعي الصحي.

أقرا أيضًا:

4 أطعمة غنية بالحديد لعلاج فقر الدم

7 طرق للحصول على نوم عميق- عليك اتباعها

6 أعراض خفية تشير إلى إصابتك بالحساسية

كيف تؤثر قراءة الكتب على دماغك؟

ما فوائد الفواكه المجففة لكبار السن؟

قراءة الكتب العربية تقليل التوتر محاربة الأرق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان