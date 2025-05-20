ماذا يحدث لجسمك عندما تقرأ يوميا؟.. اعرف الفوائد

يمكن للقراءة اليومية أن تفعل العجب بجسدك، وتمنحه فوائد عديدة، على المستوى العقلي والنفسي، فما هي؟.

تقليل التوتر

تساعد القراءة على تقليل التوتر، والهروب من ضغوط الحياة اليومية، إذ تحسن المزاج والعواطف، وتؤثر بشكل إيجابي على الذاكرة والصحة النفسية.

محاربة الأرق

وحسب موقع Verywell Health ، فإن فوائد القراءة عديدة لعل أبرزها محاربة الأرق، فهي تعزز النوم الجيد، وتعمل على تهدئة العقل.

تجنب التدهور المعرفي

تساعدك القراءة على تجنب التدهور المعرفي، وتعزز التفكير والتعلم والانتباه.

الوقاية من الأمراض

يمكن للقراءة أن تساعدك على الوقاية من الأمراض، من خلال فهم المعلومات الصحية بشكل أفضل، وهو ما يسمى بالوعي الصحي.

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