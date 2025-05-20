تقلل الكوليسترول وتحارب الأمراض.. فوائد مدهشة لـ"عشبة الخلود"

كتبت- نورهان ربيع:

عشبة الجياوجولان هي عشبة تنمو في آسيا، وتتمتع بالعديد من الفوائد الصحية الهامة، فيما سميت بـ"عشبة الخلود" نظرًا لقدرتها على زيادة التمثيل الغذائي وتقليل الكوليسترول، مما يعزز من الصحة العامة، ويُعتقد أنها تساهم في إطالة العمر.

في السطور التالية، نعرض أهم فوائد عشبة الجياوجولان الصحية بحسب ما ذكره موقع Verywell Health:

الإجهاد والتوتر

ويعتقد أن عشبة الجياوجولان تساهم في تخفيف القلق والتوتر، كما تعمل على تهدئة الأعصاب.

مفيدة لمرضى السكري

وأجريت دراسة على مجموعة من المصابين بداء السكري من النوع الثاني، حيث تم إعطاؤهم شاي الجياوجولان، وثبت أن هذه العشبة تساعد في مقاومة الأنسولين، وبالتالي التحكم في مستويات السكر في الدم.

السمنة

وتساعد عشبة الجياوجولان في التحكم في الوزن وكتلة الجسم، ما يجعلها خيارا مناسبا للراغبين في خسارة الوزن والحصول على قوام ممشوق.

مقاومة العديد من الأمراض

وثبت أن عشبة الجياوجولان تمتلك القدرة على مقاومة العديد من الأمراض، مثل السرطان، وارتفاع الكوليسترول، ومرض الزهايمر، والخرف الوعائي، ومرض باركنسون، بالإضافة إلى إصابات الكبد والشيخوخة.

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