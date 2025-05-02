عجز عن اكتشافه الأطباء.. "شات جي بي تي" ينقذ امرأة من سرطان خفي

كتب – سيد متولي

ادعت امرأة أمريكية ،عمرها 40 عاما، أن تطبيق الذكاء الاصطناعي، "شات جي بي تي"، أنقذ حياتها من سرطان خفي لم يتعرف عليه الأطباء.

وبحسب موقع "إنترستينج إنجينيرينج"، فإن الأطباء تجاهلوا أعراض السيدة مرارا وتكرارا، قبل أن يكتشف تطبيق الذكاء الاصطناعي مرضها الغامض.

وبدأ الأمر عندما عانت لورين بانون، أم لطفلين وتدير شركة تسويق، من صعوبة في ثني أصابعها، خاصة في الصباح والمساء، وعلى الرغم من أن نتائج فحص التهاب المفاصل الروماتويدي جاءت سلبية، إلا أن الأطباء شخصوا حالتها بهذه الإصابة بعد أشهر من الفحوصات المتكررة.

لكن حالة الأم تطورت، إذ تعرضت لآلام حادة في المعدة وفقدت نحو 14 رطلا من وزنها خلال شهر واحد، وهو ما عزاه الأطباء إلى الارتجاع المعدي المريئي.

دور الذكاء الاصطناعي في التشخيص

وبعد شعورالمرأة باليأس بسبب عدم التشخيص الدقيق، لجأت بانون إلى ChatGPT – روبوت الدردشة المطور– الذي كانت تستخدمه في عملها، واستفسرت منه عن الحالات الطبية التي قد تحاكي أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.

وفوجئت بانون عندما أشار الروبوت إلى احتمال إصابتها بمرض "هاشيموتو"، وهو اضطراب مناعي ذاتي يؤدي إلى مهاجمة الجهاز المناعي للغدة الدرقية، مقترحا عليها طلب فحص مستويات الأجسام المضادة لبيروكسيداز الغدة الدرقية، حيث قالت: "كنت بحاجة ماسة لمعرفة ما يحدث لي، شعرت أنني أُترك بلا إجابات حقيقية".

ورغم تحفظ طبيبها، خضعت بانون للفحص في سبتمبر 2024، لتُصدم عندما جاءت النتائج مؤكدة لتشخيص الروبوت، رغم عدم وجود تاريخ عائلي للحالة، وبعدها أجرى الأطباء تصويرا بالموجات فوق الصوتية للغدة الدرقية، كشف عن وجود كتلتين صغيرتين في رقبتها. وفي أكتوبر 2024، تم تشخيص الكتلتين بالسرطان.

الذكاء الاصطناعي أنقذ حياتها

وتعتقد بانون أنه لولا تدخل ChatGPT، لظل السرطان خفيا لفترة أطول، قائلة: "لو كنتُ اتبعت خطة الأطباء فقط، لكنت تناولتُ دواء التهاب المفاصل الروماتويدي، وكان السرطان لينتشر في جسدي".

وأجرت بانون عملية جراحية لإزالة الغدة الدرقية والعقدتين اللمفاويتين في يناير 2025، وتعليقا على تجربتها، أضافت: "شعرتُ بخيبة أمل عميقة تجاه الأطباء، بدا وكأنهم يريدون فقط إنهاء الاستشارة بسرعة، في المقابل، قدّم لي الذكاء الاصطناعي فرصة حقيقية لإنقاذ حياتي، رغم تحفظات بعض الخبراء حول الاعتماد عليه".

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