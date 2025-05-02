يفعلها كثيرون.. جمال شعبان يحذر من عادة تدمر الكلي وتسبب الجلطات

كتبت- أسماء مرسي:

حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب، من الاستخدام المفرط للمسكنات، مشيرا إلى أنها ظاهرة عصرية.

وأشار إلى أن لجوء الكثيرين لشراء هذه الأدوية دون استشارة الطبيب هو سلوك خاطئ.

مخاطر إدمان المسكنات

وخلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان" على قناة "الشمس"، أوضح أن هناك من يصل بهم الأمر إلى إدمان المسكنات، ما يؤدي إلى التهابات في المريء، وقرحة المعدة، وارتجاع المريء، بالإضافة إلى الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم.

المسكنات سبب رئيسي للفشل الكلوي

ولفت إلى أن الإفراط في تناول المسكنات يعتبر السبب الرئيسي وراء الإصابة بالفشل الكلوي في بعض الحالات.

تأثير بعض المسكنات على لزوجة الدم وخطر الجلطات

كما نبه إلى أن الإفراط في بعض أنواع المسكنات يمكن أن يتسبب في زيادة لزوجة الدم والتصاق الصفائح الدموية، وهو ما يزيد بدوره من خطر الإصابة بالجلطات.

أهمية الاعتدال في تناول المسكنات

شدد "عميد معهد القلب السابق" على ضرورة أن يكون تناول المسكنات تحت إشراف طبي كامل، وأن يتم استخدامها بكميات معتدلة.

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