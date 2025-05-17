فوائد شرب كوب من البرتقال على صحة الجسم يوميا

شرب كوب من عصير البرتقال يوميًا يمكن أن يكون له العديد من الفوائد الصحية للجسم.

إليك أبرز فوائد شرب كوب من البرتقال يوميًا

تعزيز جهاز المناعة

البرتقال غني بفيتامين C، وهو من أهم الفيتامينات التي تقوي جهاز المناعة وتساعد في الوقاية من الأمراض.

يساعد في تقليل خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا ويعزز قدرة الجسم على محاربة الفيروسات.

دعم صحة القلب

البرتقال يحتوي على البوتاسيوم، الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

مضادات الأكسدة الموجودة في البرتقال، مثل الفلافونويدات، تساعد في تحسين صحة الأوعية الدموية وتقليل خطر الجلطات.

تعزيز صحة البشرة

بسبب محتواه العالي من فيتامين C، يساعد البرتقال في تحفيز إنتاج الكولاجين، مما يساهم في الحفاظ على مرونة البشرة ومظهرها الشاب.

كما يساعد في مكافحة علامات الشيخوخة والتجاعيد ويحسن إشراقة البشرة.

تحسين الهضم

البرتقال يحتوي على الألياف، التي تساهم في تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء.

يساعد البرتقال في الوقاية من الإمساك و تحسين صحة الأمعاء بشكل عام.

مكافحة الالتهابات

يحتوي البرتقال على مضادات الأكسدة التي تساهم في تقليل الالتهابات في الجسم.

يساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل.

تقليل مستويات الكولسترول الضار

البرتقال يحتوي على الألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد في تقليل مستويات الكولسترول الضار (LDL) في الدم.

هذا يساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

تحسين صحة العين

البرتقال يحتوي على فيتامين A وبعض المركبات مثل الزياكسانثين التي تحسن صحة العين.

يساعد في حماية العين من التدهور المرتبط بالعمر مثل التنكس البقعي.

زيادة الطاقة

البرتقال يحتوي على السكر الطبيعي الذي يمد الجسم بطاقة سريعة.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على فيتامين B، الذي يساعد في تحويل الطعام إلى طاقة.

مساعدة في إنقاص الوزن

البرتقال يحتوي على سعرات حرارية منخفضة ونسبة عالية من الماء، مما يجعله خيارًا رائعًا للشعور بالشبع دون زيادة الوزن.

الألياف الموجودة فيه تساعد على التحكم في الشهية.

تحسين صحة الأسنان

البرتقال يحتوي على الكالسيوم وفيتامين C الذي يساعد في تقوية اللثة ويقلل من خطر الإصابة بأمراض اللثة.

نصائح للاستفادة القصوى من عصير البرتقال:

يفضل شرب عصير البرتقال طازجًا للحصول على أكبر قدر من الفيتامينات والمعادن.

تأكد من شرب العصير بدون إضافة سكر مكرر، حيث أن السكر الزائد يمكن أن يقلل من فوائده.

حاول تناول البرتقال بأكمله (الذي يحتوي على الألياف) أو شرب العصير بشكل معتدل مع باقي وجباتك.