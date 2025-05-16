يهدد الكلى ويرتبط بالنوبة القلبية.. احذر زيادة هذا العنصر بجسمك و6 طرق لخفضه

كتب – سيد متولي

أصبح ارتفاع حمض اليوريك، أو فرط حمض يوريك الدم، شائعًا جدًا في السنوات القليلة الماضية، حيث يتراكم حمض اليوريك في الدم، عادةً، لا تُسبب هذه الحالة أعراضًا كثيرة في البداية، ولكن إذا تُركت دون علاج، فقد تؤثر على الكلى، بل وقد تُسبب نوبة قلبية.

وتشير الدراسات إلى أنه حتى الأشخاص الذين لا يعانون من عوامل خطر قلبية وراثية أو تقليدية قد يُصابون بأمراض قلبية إذا ارتفعت مستويات حمض اليوريك لديهم بشكل مفرط.

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، إليك 6 طرق لخفض مستوى حمض اليوريك لديك، والحفاظ عليه عند المعدل الطبيعي.

تجنب الأطعمة الغنية بالبيورين

تجنب أو قلل من تناول الأطعمة الغنية بالبيورينات، مثل اللحوم الحمراء، ولحوم الأعضاء (مثل الكبد)، وبعض المأكولات البحرية مثل السردين والاسكالوب، تزيد هذه الأطعمة من إنتاج حمض اليوريك في الجسم، إذا كنت مضطرًا لتناولها، فحد من كميتها إلى مرة أو مرتين أسبوعيًا، وراقب كمياتها.

حافظ على رطوبة جسمك

يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم كليتيك على التخلص من حمض اليوريك بفعالية أكبر، اشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا لدعم عملية التخلص من حمض اليوريك، إذا لم تتمكن من شرب الماء العادي، أضف إليه القليل من الليمون أو الخيار أو حتى الزنجبيل ليصبح ماءً مُنقيًا للسموم.

حافظ على وزنك

تزيد زيادة الوزن من مستويات حمض اليوريك وتزيد الضغط على القلب، إنقاص الوزن باتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام يُخفّض مستويات حمض اليوريك ويُحسّن صحة القلب، حتى لو لم تكن تعاني من زيادة الوزن، احرص على عدم اكتساب وزن إضافي.

منتجات الألبان قليلة الدسم

قد يساعد الحليب والزبادي قليل الدسم على خفض مستويات حمض اليوريك، يُعدّ تضمين هذه الأطعمة في نظامك الغذائي خيارًا صحيًا للقلب، وتشمل هذه الأطعمة الحليب قليل الدسم، والبانير، واللبن الرائب، كما يمكنك تحضيرها في المنزل لمراقبة مستوى الدهون فيها.

تجنب المشروبات والأطعمة السكرية

الفركتوز، وهو سكر موجود في المشروبات الغازية والعديد من الأطعمة المصنعة، قد يرفع مستويات حمض اليوريك، يساعد تقليل تناول المشروبات والوجبات الخفيفة السكرية على ضبط مستوى حمض اليوريك، كما يمنع زيادة الوزن المفرطة.

تحدث مع طبيبك

إذا لم تكن تغييرات نمط الحياة كافية، فقد يصف لك طبيبك أدوية لخفض حمض اليوريك، بعض هذه الأدوية قد تقلل إنتاج حمض اليوريك أو تساعد جسمك على التخلص منه بكفاءة أكبر، اتبع دائمًا نصيحة طبيبك واخضع لفحوصات دورية لمراقبة صحة قلبك.

اقرأ أيضًا:

"حياتها اتقلبت في ثانية".. أم تبيع طفلها لسبب صادم وهذا ما حدث (فيديو وصور)

في منزلك.. صور سيلفي تكشف عن القاتل الصامت - يدمرك دون أن تدري

ابتعد عن النوافذ.. كيف تتصرف عند حدوث زلزال مفاجئ؟

يحارب الكوليسترول الضار.. مشروب ساخن يقي من مرض السكر

استعدوا للثراء.. 3 أبراج على موعد مع السعادة والفلوس