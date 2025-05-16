يسبب أعراضا مختلفة في الجسم.. احذر 5 علامات تشير إلى ارتفاع مستوى الكورتيزول

كتب – سيد متولي

تقول خبيرة التغذية البريطانية، إيلي بريشر، إن "كثيرًا من الناس لا يدركون ارتفاع مستوى الكورتيزول لديهم"، كاشفة عن خمس علامات ينبغي الانتباه لها.

وشاركت "بريشر"، مقدمة بودكاست "ذا جات 360"، هذه العلامات في منشور إعلامي على حسابها على إنستجرام ، (@elibrechernutrition).

والكورتيزول، هرمون التوتر الرئيسي، مسؤول عن العديد من الوظائف المهمة في الجسم، إلا أن ارتفاع مستوياته قد يكون ضارًا أيضًا، وأوضحت خبير صحة الأمعاء: "يمكن أن تسبب مستويات الكورتيزول المرتفعة أعراضًا مختلفة في جميع أنحاء الجسم، والتي تختلف باختلاف السبب".

وحثّت بريشر متابعيها على الحذر من خمس علامات قد تشير إلى ارتفاع مستويات الكورتيزول، وهي:

زيادة الوزن، وخاصة حول منطقة الوسط والوجه والجزء العلوي من الظهر.

حمرة الوجه، وقد تلاحظ احمرارًا أكثر في الوجه.

إرهاق شديد وتهيج متزايد، قد تلاحظ صعوبة في التركيز وصداعًا.

ضغط دم مرتفع.

ترقق الجلد، ما يعني أنك ستصاب بالكدمات بسهولة وقد تعاني من ضعف العضلات.

كما أشارت بريشر: "تختلف الأعراض اختلافًا كبيرًا، وقد لا تشعر بها أو تلاحظها دائمًا"، ومع ذلك، ينبغي على أي شخص لديه مخاوف بشأن صحته التحدث إلى طبيب.

ونصحت بريشر: "إذا كنت تشعر بالقلق بشأن مستويات الكورتيزول، فسوف تحتاج إلى اختبارها من قبل طبيبك من خلال اختبار الدم أو اللعاب أو البول".

ويُعرف الكورتيزول عادةً بهرمون التوتر، الذي تفرزه الغدد الكظرية، ويرتفع مستوى هذا الهرمون استجابةً لأنواع مختلفة من التوتر، ويُحفّزه الدماغ عندما يدخل الجهاز العصبي الودي في وضعية القتال أو الهروب.

والكورتيزول، الذي تفرزه الغدة الكظرية، هو هرمون أساسي يؤثر على كل عضو وأنسجة تقريبًا ويلعب العديد من الأدوار مثل تنظيم استجابة الجسم للتوتر، وقمع الالتهاب، وتنظيم ضغط الدم وسكر الدم، والتحكم في دورة النوم، والمساعدة في التحكم في استخدام الجسم للدهون والكربوهيدرات والبروتينات أو التمثيل الغذائي.

ومع ذلك، فإن إطلاق هرمون التوتر هذا لفترة طويلة يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك.

ومع أن الطبيب هو الأقدر على تقديم النصح لك، وقد يحتاج بعض الأشخاص إلى علاج، إلا أن هناك تغييرات في نمط حياتك يمكنك إجراؤها للمساعدة في خفض مستوى الكورتيزول بشكل طبيعي، وتشمل: الالتزام بجدول نوم منتظم، واتباع عادات نوم صحية للحصول على راحة أفضل، وممارسة تمارين اليقظة والتنفس، وممارسة الرياضة بانتظام، وتناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات.

ولصحة معوية ونفسية أفضل، اتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالعناصر الغذائية، غنيًا بالفواكه والخضراوات الكاملة، والحبوب الكاملة، والدهون الصحية، والأطعمة الغنية بالبريبايوتكس والبروبيوتكس، من أمثلة الأطعمة التي تخفض مستويات الكورتيزول: الشوكولاتة الداكنة، والبقوليات، والعدس، والشاي الأخضر، والحبوب الكاملة، والفواكه والخضراوات.

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